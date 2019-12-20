Генпрокуратура Швейцарії висунула обвинувачення ексдепутату Мартиненку за відмивання 2,8 млн євро



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Миколі Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» Фото: Главком

Активи було отримано від можливих злочинів в Україні та Чехії, які нині є предметом кримінального розслідування з боку влади цих країн, передбачає Генпрокуратура Швейцарії

Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) подала до Федерального кримінального суду обвинувальний акт проти Миколи Мартиненка, колишнього депутата Верховної Ради п'яти скликань, і ще одного громадянина України, обвинувачуючи їх як членів злочинного угруповання у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему за обтяжливих обставин.

«В обвинувальному висновку стверджується, що обвинувачені, будучи частиною злочинного угруповання, перешкодили конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти, розміщені на рахунках у швейцарських банках, для здійснення покупок та інвестицій у Швейцарії та за кордоном», - ідеться в повідомленні Генпрокуратури Швейцарії на її сайті у п'ятницю.

Згідно з ним передбачається, що Мартиненко організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей. Як стверджується в повідомленні прокуратури, спочатку він доручив своєму співучаснику створити офшорну компанію в Панамі, директорами якої були різні панамські громадяни, котрі відразу призначили співучасника екс-депутата уповноваженим представником. За дорученням Мартиненка він потім розпочав відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії, назвавши екс-депутата у формі А як бенефіціарного власника депонованих активів.

Генпрокуратура Швейцарії передбачає, що активи було отримано від можливих злочинів в Україні та Чехії, які нині є предметом кримінального розслідування з боку влади цих країн. Як зазначено в повідомленні, існують підозри, що комісійні платежі незаконно здійснив чеський постачальник компонентів для атомних електростанцій Skoda JS на банківські рахунки, раніше відкриті у Швейцарії офшорною компанією Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на постачання комплектуючих для НАЕК «Енергоатом».

Швейцарські правоохоронці зазначають, що висунення такого обвинувачення стало результатом відмінної співпраці з українською та чеською прокуратурами в рамках запитів про взаємну допомогу після відкритої OAG у 2013 році справи, зокрема, необхідну інформацію було отримано після початку власного розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств «СхідГЗК» та «Енергоатом».

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації).

Мартиненку та Василькову інкримінують заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час укладення та виконання контрактів щодо постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та виконання контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму EUR6,4 млн.

Крім того, Мартиненка, Перелому, Журила, Сорокіна і Богданця обвинувачують у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Джерело: Інтерфакс-Україна