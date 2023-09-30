Арестович опублікував свій закритий семінар, який спричинив скандал

Усі чоловіки, на думку Арестовича, бажають задушити жінку

Днями у мережі спалахнув скандал через висловлювання ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича на своїх закритих психологічних семінарах про жінок. Зокрема, Арестович називає жінок «істотами», а чоловіків – «ідолами». За його словами, жінки абсолютно «неврівноважені». І загалом, будь-яку проблему з ними можна «вирішити за допомогою грошей». А всі чоловіки, на думку Арестовича, бажають задушити жінку.

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Після цього скандалу Олексій Арестович заявив, що опублікував свій закритий семінар, про це він написав у Telegram.

«Застосувавши деякі заходи до збереження анонімності учнів (закривши зображення та прибравши їхні голоси), я вирішив опублікувати той самий Семінар «…про жінок».). Відео стало коротшим, бо вирізали запитання та відповіді на них (там люди представляються і чути конкретні голоси, які можна впізнати). Тепер Ви можете подивитись самі і зробити свої висновки – про моє реальне ставлення до жінок, ступінь та адекватність розуміння описаних проблем і як і для чого я навчаю людей, яким співзвучні ці проблеми, з ними працювати», – ідеться у повідомленні.

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За словами Олексія Арестовича, після публікації відео люди самі зможуть «оцінити чесність тих, хто підняв скандал, нависмикувавши шматків, і дуже «чесно», не показавши ті моменти, де я нескінченно повторюю – …що «Сатана», «чорна діра», «спалити», це тільки метафори, розуміти це потрібно не буквально, а символічно», – сказав він.

Нагадаємо, журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

Під час семінарів, які ексрадник Офісу президента веде російською мовою, Арестович каже, що якщо жінка має свою позицію і суперечить чоловікові, то у ній «живе відьма», вона «служить сатані та каструє чоловіка». А тому жінку треба «спалювати, аби зберегти у ній Богородицю». Жінок колишній радник Офісу президента називає «істотами» та радить їх «душити».

Раніше ексрадник голови Офісу президента назвав представників ЛГБТ-спільноти «людьми з відхиленнями».

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