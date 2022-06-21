Арестович назвав ЛГБТ «людьми з відхиленнями»: подробиці скандалу

У відповідь на критику за гомофобні висловлювання Арестович «вимагає толерантності»

Олексій Арестович наразився на хвилю критики через свої гомофобні висловлювання

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович опинився у центрі чергового скандалу через свої заяви. Цього разу політик дозволив собі образливі висловлювання на адресу представників ЛГБТ-спільноти.

В ефірі «Школы мышления Апейрон» 19 червня Арестович заявив, що ставиться до представників ЛГБТ як до людей із відхиленнями, чим викликав обурення української ЛГБТ-спільноти.

«Я багато разів казав і не буду приховувати: до ЛГБТ я ставлюся як до людей із девіацією, тобто з відхиленнями від норм поведінки. Я в цьому сенсі консерватор. Інша річ, що я точно проти їхнього переслідування», – заявив він.

Політик наголосив, що до ЛГБТ загалом він ставиться нормально, але він проти пропаганди ЛГБТ.

«Я вважаю, що в кожному треба передусім бачити людину. Тож до ЛГБТ я ставлюся нормально, а от до пропаганди ЛГБТ – жорстоко. Бо це пропаганда девіації, відхилення від норми, яке має конкретні негативні наслідки для суспільства. Я рішучий противник. До представників ЛГБТ я ставлюся зі співчуттям», – зізнався він.

ЛГБТ-організація «КиївПрайд» уже відреагувала на заяву Арестовича у своєму Instagram та закликала президента Зеленського звільнити радника з посади.

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Після хвилі критики Арестович розмістив у соцмережах іронічний допис, у якому намагається присоромити тих, хто засуджує його висловлювання. Політик розмістив своє фото в образі Люсі Зайцевої, роль якої Арестович виконував у фільмі 2012 року «Не бійся, я поруч», та натякнув, що така хвиля хейту, яка на нього обрушилася, може трактуватися як цькування представника ЛГБТ-спільноти.

«ЛГБТ-спільнота обурена і говорить про мою відставку. Але подивіться на це фото і ви зрозумієте – хто має бути обурений по-справжньому. На мою думку, мене переслідують, ні? Вимагаю толерантності», – написав він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну. Ця заява речника Банкової спровокувала скандал у соцмережах, відомі культурні та політичні діячі різко відреагували на слова Арестовича про «маленьку культуру».

Також Арестович обурив користувачів соцмереж своїм дописом з нападками на активістів.