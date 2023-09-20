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Арестович, якого вигнали з Банкової, почав кампанію помсти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Арестович, якого вигнали з Банкової, почав кампанію помсти
Арестович вважає, що до влади «потрапили випадкові люди», які не знають як її контролювати
фото з відкритих джерел

Колишній радник Офісу президента тепер критикує команду, на яку ще недавно працював

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вчергове розкритикував дії української влади, коментуючи загострення у стосунках між Україною та Польщею. Арестович вважає, що для повної картини не вистачає лише «оголосити війну Польщі». Про це він написав у Facebook.

«Я гадаю, що ми не доопрацьовуємо. Потрібно оголосити Польщі війну.) Отак буде дуже схоже на 100 років тому. Щоправда, і кінець буде той самий, але, мабуть, нам цього дуже хочеться», – прокоментував ексрадник.

Арестович прокоментував загострення у стосунках між Україною та Польщею
Арестович прокоментував загострення у стосунках між Україною та Польщею
фото: скріншот

Арестович вважає, що до влади «потрапили випадкові люди», які не знають як її контролювати.

«А ви помітили, що кожен уряд в Україні починається по-різному і закінчується так само – політичним самогубством?.. Це тому, що всі ці люди при владі – випадкові люди при владі. Отримавши історичний шанс, влада не знає як ним користуватися, втомлюється від себе і починає педалювати єдиний інстинкт, який у них залишився – жага до смерті», – написав Арестович.

Зазначимо, президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

Нагадаємо, Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

Після відставки Арестович знову розкритикував владу, заявивши, що держава, в якій «силовики отримують менше, ніж прибиральниці», майбутнього немає.

Нещодавно ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив, що не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами». За словами Арестовича, якби він мав змогу керувати війну, то «провів би її зовсім по-іншому».

Читайте також: Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Теги: Польща Володимир Зеленський влада Офіс президента Олексій Арестович

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