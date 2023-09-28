Нардепка написала заяву в поліцію на Арестовича через його висловлювання про жінок

Совсун звинувачує Арестовича в розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості

За словами нардепки, висловлювання Арестовича «дуже нагадало про злочини росіян на окупованих територіях»

Народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

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Увагу Совсун привернув так званий семінар Арестовича в Школі мислення Апейрон, про який розповіли журналістки Емма Антонюк і Яна Брензей.

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За словами нардепки, висловлювання Арестовича «дуже нагадало про злочини росіян на окупованих територіях».

Совсун просить відкрити провадження щодо Арестовича за статтею 300 ККУ (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію). Її санкція передбачає штраф, арешт чи позбавлення волі.

Правоохоронці поки не коментували заяву парламентарки.

Нагадаємо, журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

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Під час семінарів, які ексрадник Офісу президента веде російською мовою, Арестович каже, що якщо жінка має свою позицію і суперечить чоловікові, то у ній «живе відьма», вона «служить сатані та каструє чоловіка». А тому жінку треба «спалювати, аби зберегти у ній Богородицю». Жінок колишній радник Офісу президента називає «істотами» та радить їх «душити».

Раніше ексрадник голови Офісу президента назвав представників ЛГБТ-спільноти «людьми з відхиленнями».