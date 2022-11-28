Безробітних стало менше: куди кличе працювати держава

«Залучені до суспільно корисних робіт перейшли у статус зайнятих та отримують оплату за виконання таких робіт не менше 6700 грн. Держава виплатила їм уже 8,5 млн грн», – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Понад 2000 безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях у межах проєкту «Армія відновлення». Сьогодні такі роботи проводяться у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня їх буде організовано у Волинській та Запорізькій областях, йдеться у повідомленні Мінекономіки України.

«Залучені до суспільно корисних робіт перейшли у статус зайнятих та отримують оплату за виконання таких робіт не менше 6700 грн. Держава виплатила їм уже 8,5 млн грн», – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Найбільшу кількість безробітних залучили у Сумській – 664 особи та Київській області – 509 осіб. На Полтавщині залучено 313 осіб, у Донецькій області – 262, Чернігівській – 209, Рівненській – 67 осіб.

Найчастіше люди виконують роботи зі зміцнення гребель, розчищення узбережжя біля водойм, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування укриттів, працюють над благоустроєм міст та ліквідацією стихійних звалищ.

Оплату праці за виконання таких робіт можна дофінансувати з обласних бюджетів, вважають у Мінекономіки.

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