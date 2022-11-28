Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Безробітних стало менше: куди кличе працювати держава

glavcom.ua
Безробітних стало менше: куди кличе працювати держава
Держава уже виплатила таким працівникам 8,5 млн грн
Фото: t.me/markushyn

«Залучені до суспільно корисних робіт перейшли у статус зайнятих та отримують оплату за виконання таких робіт не менше 6700 грн. Держава виплатила їм уже 8,5 млн грн», – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Понад 2000 безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях у межах проєкту «Армія відновлення».  Сьогодні такі роботи проводяться у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня їх буде організовано у Волинській та Запорізькій областях, йдеться у повідомленні Мінекономіки України.

«Залучені до суспільно корисних робіт перейшли у статус зайнятих та отримують оплату за виконання таких робіт не менше 6700 грн. Держава виплатила їм уже 8,5 млн грн», – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Найбільшу кількість безробітних залучили у Сумській – 664 особи та Київській області – 509 осіб. На Полтавщині залучено 313 осіб, у Донецькій області – 262, Чернігівській – 209, Рівненській – 67 осіб.

Найчастіше люди виконують роботи зі зміцнення гребель, розчищення узбережжя біля водойм, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування укриттів, працюють над благоустроєм міст та ліквідацією стихійних звалищ.

Оплату праці за виконання таких робіт можна дофінансувати з обласних бюджетів, вважають у Мінекономіки.

Нагадаємо, у суботу, 26 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки окупантів було знищено цілий квартал.

Раніше МВС повідомило, скільки цивільних об’єктів в Україні пошкодили окупанти. 

Тим часом у Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста.

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі звільненої Снігурівки отримали перший номер місцевої газети після звільнення з окупації
Журналістка зі звільненої Снігурівки: Усе місто сіло на велосипеди й почало шукати «орків». А їх нема… Життя в окупації
Сьогодні, 15:00
У Києві вже відкрито 430 пунктів обігріву, де люди можуть отримати необхідні послуги
Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів
Сьогодні, 09:29
Рашисти тероризують місцевих мешканців Луганської області 
На Луганщині є хороші новини з двох напрямків
25 листопада, 08:53

Суспільство

Безробітних стало менше: куди кличе працювати держава
Безробітних стало менше: куди кличе працювати держава
ДТП на Рівненщині: загинули четверо людей (фото)
ДТП на Рівненщині: загинули четверо людей (фото)
Нові обшуки в храмах УПЦ МП: виявлено шеврони бойовиків та російську пропаганду (фото)
Нові обшуки в храмах УПЦ МП: виявлено шеврони бойовиків та російську пропаганду (фото)
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
Туман та мокрий сніг: якою буде погода 28 листопада
Туман та мокрий сніг: якою буде погода 28 листопада
28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
90K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
69K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
38K
Чому «перевзувся» Орбан, який раніше водив хороводи з Кремлем?
22K
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
16K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту