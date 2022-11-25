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На Луганщині є хороші новини з двох напрямків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Луганщині є хороші новини з двох напрямків
Рашисти тероризують місцевих мешканців Луганської області 
фото з відкритих джерел

Рашисти «мобілізують» лікарів та обкрадають квартири українців, тим часом атаки окупантів відбито в районах Діброви та Стельмахівки 

На Сватівському та Кремінському напрямках Луганщини є позитивні новини, однак розголошувати їх ще не час. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

На захоплених територіях Луганської області окупанти «мобілізовують» медиків у відмінній фізичній формі». Про це йдеться в ранковому зведенні Луганської обласної військової адміністрації за 25 листопада.

Окупанти посилено вручають повістки у Хрустальному, Антрациті, Ровеньках, Сорокиному, Довжанську, намагаючись швидко заповнити утворені вакантні місця на фронті. Так, у Довжанську під мобілізацію підпадають навіть лікарі. Це, зокрема, анестезіологи, хірурги, травматологи, фельдшери від 30 до 55 років. Основна вимога – відмінна фізична форма.  

«Тим часом у Сєвєродонецьку триває «планове відкриття» порожніх квартир нібито для замірів віконних отворів і перевірки системи опалення. Не скління, хоча вже майже грудень, а лише попереднє замірювання. Систему опалення вони, можливо й оглядають, але разом із тим з помешкань якимось дивом зникають цінні речі», – йдеться в повідомленні.

У районах двох населених пунктів відбиті атаки росіян на наші позиції 24 листопада – поблизу Діброви та Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження від росіян зазнали райони Макіївки, Новоселівського, Стельмахівки і Площанки. Поблизу Новоселівського окупанти застосували ударний БпЛА.  

Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох позиціях його зенітних ракетних комплексів.  

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили чотири пункти управління, два райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині зникли майже всі чоловіки до 60 років.

Напередодні в будинку одного відомого колаборанта на Луганщині сталася «бавовна». Там він любив збирати поважних гостей з Росїї з числа офіцерів. 

До слова, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. 

Теги: окупанти Луганщина опалення озброєння рашисти

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