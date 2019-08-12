Австрія запросила на відпочинок дітей українських захисників



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Діти протягом двох тижнів відпочиватимуть в Тіролі Фото: Facebook Посольство України в Республіці Австрія

На реабілітаційні канікули прибула група дітей воїнів, що загинули або були поранені на Донбасі

Група українських дітей із сімей воїнів, які загинули або були поранені на Донбасі, два тижні буде відпочивати у Австрії.

Про це повідомляє посольство України в Республіці Австрія у Facebook.

«До Австрії на реабілітаційні канікули прибула наступна група дітей наших воїнів, що загинули або були поранені на сході України. Цього разу діти прямують до Тіролю - завдяки домовленості посла Олександра Щерби з земельним урядом ця гостинна земля запросила наших хлопців та дівчат на двотижневий відпочинок», - повідомили в посольстві.

Зазначається, що на дітей чекають прогулянки горами та лісом, екскурсії містом, відвідини альпійських зоопарків, купання в озерах та басейнах.

Нагадаємо, на Донбасі з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців.

12 серпня російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Пищевик та Зайцеве. Внаслідок обстрілу один український військовий зазнав поранень.