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    Ситуація на Донбасі: під Зайцевим працює ворожий снайпер

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    Один український військовий 12 серпня отримав поранення - Ситуація на Донбасі: під Зайцевим працює ворожий снайпер
    Один український військовий 12 серпня отримав поранення

    Бойовики сьогодні вже двічі порушили тишу

    Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Пищевик та Зайцеве. Внаслідок обстрілу один український військовий зазнав поранень.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби сьогодні, 12 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два прицільні ворожі обстріли... Внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій, від початку поточної доби отримав поранення один наш захисник», - повідомив Гуцуляк.

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    Зокрема, за його словами, зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а близько 10.30 в районі населеного пункту Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

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