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    Суспільство

    Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ

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    Іван Баканов стверджує, що закон поки не оприлюднюється тому, що &laquo;є процедура&raquo; - Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ
    Іван Баканов стверджує, що закон поки не оприлюднюється тому, що «є процедура»

    Глава спецслужби попереджує, досі у ЗМІ з’являлись «маніпулятивні» законопроєкти

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив в інтерв’ю «Главкому», що редакція закону про реформу СБУ, яку досі оприлюднювали ЗМІ «маніпулятивна».

    «Редакція закону, яку викинули в інтернет, –  не та, яку ми подали в Адміністрацію президента, у Верховну Раду. Там зовсім інший варіант. І це ще раз говорить про те, що сьогодні масмедіа здебільшого маніпулюють якоюсь інформацією», - вважає Баканов, не виключаючи, що можливо «хтось маніпулює за допомогою масмедіа».

    «Мусується інформація, а перевірити, чи правдива вона чи ні, досить важко. Воно «розганяється» досить швидко і потім багатьом здається, що це і є правда. Але все це не відповідає дійсності», - стверджує керівник СБУ.

    Посадовець запевняє, що закон про Службу безпеки України вони розробляли досить тривалий час, консультувалися з міжнародними партнерами, безпосередньо з співробітниками та українськими експертами.

    Баканов каже, що закон поки не оприлюднюється тому, що «є процедура».

    «Ми подаємо закон президенту, даємо свої пояснення, експертні висновки, позицію міжнародної спільноти. Президент визначається і саме він як суб’єкт законодавчої ініціативи вносить документ до парламенту. Коли це станеться, всі отримають проєкт закону», - запевняє Баканов.

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    Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ
    Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ
    Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ
    Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ
    Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ

    Посадовець відзначив, що документ досить великий за обсягом і має дискусійні моменти. «Наприклад, демілітаризація, адже сьогодні країна перебуває у стані війни. Інше – це суттєве скорочення працівників Служби безпеки – за 5-7 років з нинішніх 27 до 15 тисяч осіб. Ми повинні розуміти, що будь-яка реформа потребує коштів. Наприклад на 2020 рік ми намагалися скоротити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 млрд грн. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачені», - пояснив Баканов деякі питання у документі про реформу СБУ.

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    ЗМІ СБУ реформа закон інтернет президент Іван Баканов
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