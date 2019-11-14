Баканов показав оригінальний законопроєкт про реформу СБУ



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Іван Баканов стверджує, що закон поки не оприлюднюється тому, що «є процедура»

Глава спецслужби попереджує, досі у ЗМІ з’являлись «маніпулятивні» законопроєкти

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив в інтерв’ю «Главкому», що редакція закону про реформу СБУ, яку досі оприлюднювали ЗМІ «маніпулятивна».

«Редакція закону, яку викинули в інтернет, – не та, яку ми подали в Адміністрацію президента, у Верховну Раду. Там зовсім інший варіант. І це ще раз говорить про те, що сьогодні масмедіа здебільшого маніпулюють якоюсь інформацією», - вважає Баканов, не виключаючи, що можливо «хтось маніпулює за допомогою масмедіа».

«Мусується інформація, а перевірити, чи правдива вона чи ні, досить важко. Воно «розганяється» досить швидко і потім багатьом здається, що це і є правда. Але все це не відповідає дійсності», - стверджує керівник СБУ.

Посадовець запевняє, що закон про Службу безпеки України вони розробляли досить тривалий час, консультувалися з міжнародними партнерами, безпосередньо з співробітниками та українськими експертами.

Баканов каже, що закон поки не оприлюднюється тому, що «є процедура».

«Ми подаємо закон президенту, даємо свої пояснення, експертні висновки, позицію міжнародної спільноти. Президент визначається і саме він як суб’єкт законодавчої ініціативи вносить документ до парламенту. Коли це станеться, всі отримають проєкт закону», - запевняє Баканов.

Посадовець відзначив, що документ досить великий за обсягом і має дискусійні моменти. «Наприклад, демілітаризація, адже сьогодні країна перебуває у стані війни. Інше – це суттєве скорочення працівників Служби безпеки – за 5-7 років з нинішніх 27 до 15 тисяч осіб. Ми повинні розуміти, що будь-яка реформа потребує коштів. Наприклад на 2020 рік ми намагалися скоротити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 млрд грн. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачені», - пояснив Баканов деякі питання у документі про реформу СБУ.

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