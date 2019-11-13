Іван Баканов: СБУ – не Ватикан, не держава в державі, тут не буде окремих законів і обраних

«Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом»

Іван Баканов - один із найзагадковіших топ-посадовців нової влади. Глава СБУ за перші півроку своєї роботи не дав жодного інтерв’ю. А його поодинокі коментарі - еталон стриманості та виваженості. Такий стиль дуже пасує шефу спецслужби, але геть не вписується у звичний для представників ЗеКоманди образ: балакучі, гуморні, готові до яскравих вчинків, епатажу і навіть інформаційних провокацій.

Попри все це, Баканов – ледь не головний герой неймовірних чуток про стосунки всередині владної команди. Через ласих до сенсацій журналістів у мережу вже неодноразово зливались «драматичні» історії про бійки за участю глави СБУ і навіть вибиті ним зуби. «Жертвою» важкого кулака Баканова найчастіше «ставав» глава Офісу президента Андрій Богдан. Усі зуби Богдана, попри чутки, досі на місці, а кулаки Баканова – точно цілі. У цьому «Главком» переконався на власні очі.

Важлива деталь: Баканова з президентом Зеленським пов’язує дружба довжиною в життя. Обидва з Кривого Рогу, виросли в одному під’їзді. Про ступінь довіри Володимира до Івана говорять кілька фактів: саме юрист Баканов очолював ПАТ «Студія Квартал-95» - імперію шоумена Зеленського, і саме Баканову політик Зеленський доручив створювати свою партію, а згодом керувати виборчим штабом.

Що ж досі ділять між собою найближчі соратники президента? З цим питанням «Главком» завітав до голови Служби безпеки України. А ще нас цікавило: куди зник резонансний законопроект про реформу СБУ, чому мегафракція «Слуга народу», до формування якої Баканов начебто доклав руку, почала ставити підніжки президенту та як депутатам рятуватись від пранкерів – головних порушників їхнього спокою.

Розмову починаємо з екскурсії апартаментами глави спецслужби. З усього видно: Баканов тут досі не обжився. Порожні полиці, ніяких особистих речей, лише ікона поруч з робочим столом.

У глибині кабінету– двері. Господар відкриває їх і запрошує у сусідню кімнату. Вона невелика, з меблів – диван та круглий стіл, чотири стільці.

- Це місце, де можна трішки відпочити, поїсти, - пояснює Баканов.

Далі – кухня. Вона маленька, але оснащена: мікрохвильова пічка, холодильник. Колір меблів – світлий. Однак і цим робочі хороми шефа спецслужби не обмежуються: з кухні ще одні двері ведуть до кімнати відпочинку: мебльована великою шафою-купе та шкіряним диваном. На стіні – турнік.

Все це добро – спадок від попередників.





Голова СБУ Іван Баканов демонструє апартаменти поруч з кабінетом

Ночували вже тут?

Ні. З дитинства привчили, що ночувати треба вдома.

Підтягуєтесь?

Немає часу.

«Ніхто не міг уявити, що я опинюся в Службі безпеки»

Служба безпеки – закрита кастова система, а ви – людина, яка прийшла сюди ззовні. Як вас сприйняли?

Ну, я б не сказав, що це система. Це – системи. І, мабуть, вони не кастові, а кланові. Клани мені тут не раді, звісно. Не скажу, що звично, але я почуваю себе тут впевнено.

Що для вас було найважчим за ці перші пів року?

Складного, у сенсі неподоланого, в принципі нічого немає. Дратує саботаж верхівки, надихає професіоналізм рядових працівників.

Як відбувалась передача справ? Ви спілкувались з Грицаком, зустрічались?

Так, Василь Сергійович прийняв мене в Службі безпеки, представив колективу, попросив всіх допомагати. Зазначив, що це звичайна справа, коли змінюється керівництво при зміні політичного керівництва і Служба повинна підтримати і нового президента, і нового керівника СБУ.

Чи відчуваєте ви, що вплив попереднього керівництва на СБУ досі зберігається? Доводилось чути, що Порошенко отримує інформацію з СБУ швидше, ніж Зеленський. Ви фіксували факти такого витоку інформації?

Прямого впливу колишнього керівництва на СБУ немає. Але будьмо реалістами: вони п’ять років формували кадрову політику. Звісно, у них тут є прихильники, вони можуть отримувати якусь інформацію, але не швидше за СБУ та президента.

«Спочатку мої рішення виконувались, але повільно»

Чи відчували ви за цей період протидію?

Система не сприйняла мене дружно. Звісно був супротив, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими стикнувся я.

У чому виражався саботаж?

Коли мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися «трішечки згодом».

Все, що не дуже швидко виконувалось, виконалось?

Так, все виконалось.

За саботаж карали?

Це такий тихий саботаж. В Службі безпеки працюють фахівці високого рівня. Вони не можуть відкрито порушувати накази командира.

Новий керівник Державної митної служби Максим Нефьодов зізнався, що його консультує Валерій Хорошковський, який свого часу очолював це відомство. Але Валерій Іванович керував не лише митницею, але й СБУ. Ви випадково не користуєтесь порадами цього ж досвідченого попередника?

Сьогодні в Службі безпеки працює 27 тис. людей. Відбувається спілкування з колективом, обговорення питань: є колегія Служби безпеки, є заступники, є директори департаментів...

Порадами Валерія Івановича Хорошковського я не користуюся, з ним не спілкуюся, навіть не знайомий.

Але є й інші попередники – Ігор Смешко, наприклад. З ним зустрічалися?

Зі Смєшком не зустрічався, ніякі питання щодо роботи СБУ не обговорював. Хоча під час виборчої кампанії мав контакти з представниками Смєшко, як і з представниками інших політсил. Але тоді ніхто не міг уявити, що я опинюся в Службі безпеки.

До речі, коли і як визріло це рішення? У вас із президентом тривала історія довірливих стосунків. Саме тому вам дісталась Служба безпеки? Коли саме Зеленський озвучив вам цю ідею?

Вже після другого туру. Це відбувалось в кабінеті на Банковій. «Підеш? Піду!». Ну, і все.

Як ви сприйняли цю пропозицію?

Спокійно. Це важлива посада, важлива ділянка роботи. Тому я прийняв цю пропозицію, усвідомлюючи весь тягар.

Вам пропонували лише цю посаду чи все ж був вибір?

Ні. Президент – лідер, в принципі, відчуває, хто повинен де працювати.

Але вибір таки був?

Вибір був.

Між чим і чим?

Я залишу це історії.





Під час президентських перегонів Іван Баканов завжди був поруч із Володимиром Зеленським

«Звісно, у нас з Богданом не було ніякої бійки»

Зараз ви спілкуєтесь з Володимиром Олександровичем частіше чи рідше?

Ми спілкуємося щодня. У будь-який час президент може набрати: зранку, вночі… У нас достатньо ефективна комунікація. Не буду приховувати, хотілося б, щоб вона відбувалася частіше і в більшому обсязі. Знаєте, коли мене просять про п’ять хвилин уваги президента, я відповідаю, що хотів би, щоб і в мене були ці додаткові п’ять хвилин.

Ваші стосунки з головою Офісу президента обростають чутками і міфами. Проясніть, що ви не поділили і звідки беруться всі ці історії про «вибиті зуби»?

Ви знаєте, я зараз не встигаю слідкувати за такими новинами. Першою мені інформацію про це мені скинула дружина, другою чи третьою людиною був безпосередньо сам Богдан. Звісно, у нас не було ніякої бійки. Навіть з точки зору фізики: це ж якої сили має бути удар, щоб вибити зуба!

У мене з Богданом немає ніяких стосунків, окрім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом. Чим менше в тебе дружніх стосунків, у тому числі на новому робочому місці, тим менше кінджалів буде з часом в спині.

Кому потрібно розпускати такі чутки?

Мені важко сказати – думаю, з часом ми дізнаємось. Та й хіба це має значення?

Богдан інколи у соцмережі сам підігріває інтерес до цих фейків. Вам, як колишньому «кварталівцю», подобається його своєрідне почуття гумору?

Знаєте, у політиці мені подобається почуття гумору пана Трампа (президента США Дональда Трампа, - «Главком»). А за гумором пана Богдана я не слідкую.

Але якщо серйозно, Богдан намагається нав’язати вам певних людей – зокрема, наполягав, аби вашого заступника Дмитра Нескоромного зробили керівником Головного слідчого управління.

Мені важко щось нав’язати, а нав’язати президенту – неможливо. Саме Володимир Олександрович визначається з тих чи інших кадрових питань. Чує всіх, але завжди ухвалює особисте тверде рішення. Наш єдиний орієнтир – закон: був злочин – має бути розслідування і покарання. Діятиму ефективно, але за законом.

Нескоромний з’явився у кандидатах на посаду раніше, ніж його порадив пан Богдан. Селекційна робота - це велика робота, доводиться передивлятися сотні карток проходження служби, сотні особових справ. Пан Нескоромний точно не хоче зробити Службу слабкішою, і в цьому його плюс.

Чому президент так неочікуваною звільнив ваших заступників, зокрема пана Бухарєва, який дуже мало часу провів на своїй посаді?

Чому неочікувано? Я зробив подання, Президент зрозумів аргументацію і визначився. Скажімо так: у нас не збігалося стратегічне бачення реформування Служби безпеки. СБУ – не Ватикан, не держава в державі, тут не буде окремих законів і обраних.

Кадри потребують оновлення, старі кадри мислять старими категоріями. Молоді люди більш прогресивні в цьому сенсі, і вони не бояться тих змін, які очікують СБУ. Владислав Бухарєв, мені здається, бачив роботу системи по-старому.

На співбесіді кожному з кандидатів я кажу, що у них є багато можливостей, але єдине, чого у них немає, – це час. Ви повинні починати ефективно діяти негайно. Часу чекати нема, як і сенсу. Взагалі немає потреби щось чекати. Є політична воля і її потрібно виконувати. Для СБУ сьогодні немає політичних «священних корів», яких не можна чіпати. Наш єдиний орієнтир – це закон. Був злочин – має бути розслідуваний і покараний. Повинні діяти рішуче і ефективно.



