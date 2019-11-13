Іван Баканов: СБУ – не Ватикан, не держава в державі, тут не буде окремих законів і обраних
«Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом»
Іван Баканов - один із найзагадковіших топ-посадовців нової влади. Глава СБУ за перші півроку своєї роботи не дав жодного інтерв’ю. А його поодинокі коментарі - еталон стриманості та виваженості. Такий стиль дуже пасує шефу спецслужби, але геть не вписується у звичний для представників ЗеКоманди образ: балакучі, гуморні, готові до яскравих вчинків, епатажу і навіть інформаційних провокацій.
Попри все це, Баканов – ледь не головний герой неймовірних чуток про стосунки всередині владної команди. Через ласих до сенсацій журналістів у мережу вже неодноразово зливались «драматичні» історії про бійки за участю глави СБУ і навіть вибиті ним зуби. «Жертвою» важкого кулака Баканова найчастіше «ставав» глава Офісу президента Андрій Богдан. Усі зуби Богдана, попри чутки, досі на місці, а кулаки Баканова – точно цілі. У цьому «Главком» переконався на власні очі.
Важлива деталь: Баканова з президентом Зеленським пов’язує дружба довжиною в життя. Обидва з Кривого Рогу, виросли в одному під’їзді. Про ступінь довіри Володимира до Івана говорять кілька фактів: саме юрист Баканов очолював ПАТ «Студія Квартал-95» - імперію шоумена Зеленського, і саме Баканову політик Зеленський доручив створювати свою партію, а згодом керувати виборчим штабом.
Що ж досі ділять між собою найближчі соратники президента? З цим питанням «Главком» завітав до голови Служби безпеки України. А ще нас цікавило: куди зник резонансний законопроект про реформу СБУ, чому мегафракція «Слуга народу», до формування якої Баканов начебто доклав руку, почала ставити підніжки президенту та як депутатам рятуватись від пранкерів – головних порушників їхнього спокою.
Розмову починаємо з екскурсії апартаментами глави спецслужби. З усього видно: Баканов тут досі не обжився. Порожні полиці, ніяких особистих речей, лише ікона поруч з робочим столом.
У глибині кабінету– двері. Господар відкриває їх і запрошує у сусідню кімнату. Вона невелика, з меблів – диван та круглий стіл, чотири стільці.
- Це місце, де можна трішки відпочити, поїсти, - пояснює Баканов.
Далі – кухня. Вона маленька, але оснащена: мікрохвильова пічка, холодильник. Колір меблів – світлий. Однак і цим робочі хороми шефа спецслужби не обмежуються: з кухні ще одні двері ведуть до кімнати відпочинку: мебльована великою шафою-купе та шкіряним диваном. На стіні – турнік.
Все це добро – спадок від попередників.
Ночували вже тут?
Ні. З дитинства привчили, що ночувати треба вдома.
Підтягуєтесь?
Немає часу.
«Ніхто не міг уявити, що я опинюся в Службі безпеки»
Служба безпеки – закрита кастова система, а ви – людина, яка прийшла сюди ззовні. Як вас сприйняли?
Ну, я б не сказав, що це система. Це – системи. І, мабуть, вони не кастові, а кланові. Клани мені тут не раді, звісно. Не скажу, що звично, але я почуваю себе тут впевнено.
Що для вас було найважчим за ці перші пів року?
Складного, у сенсі неподоланого, в принципі нічого немає. Дратує саботаж верхівки, надихає професіоналізм рядових працівників.
Як відбувалась передача справ? Ви спілкувались з Грицаком, зустрічались?
Так, Василь Сергійович прийняв мене в Службі безпеки, представив колективу, попросив всіх допомагати. Зазначив, що це звичайна справа, коли змінюється керівництво при зміні політичного керівництва і Служба повинна підтримати і нового президента, і нового керівника СБУ.
Чи відчуваєте ви, що вплив попереднього керівництва на СБУ досі зберігається? Доводилось чути, що Порошенко отримує інформацію з СБУ швидше, ніж Зеленський. Ви фіксували факти такого витоку інформації?
Прямого впливу колишнього керівництва на СБУ немає. Але будьмо реалістами: вони п’ять років формували кадрову політику. Звісно, у них тут є прихильники, вони можуть отримувати якусь інформацію, але не швидше за СБУ та президента.
«Спочатку мої рішення виконувались, але повільно»
Чи відчували ви за цей період протидію?
Система не сприйняла мене дружно. Звісно був супротив, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими стикнувся я.
У чому виражався саботаж?
Коли мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися «трішечки згодом».
Все, що не дуже швидко виконувалось, виконалось?
Так, все виконалось.
За саботаж карали?
Це такий тихий саботаж. В Службі безпеки працюють фахівці високого рівня. Вони не можуть відкрито порушувати накази командира.
Новий керівник Державної митної служби Максим Нефьодов зізнався, що його консультує Валерій Хорошковський, який свого часу очолював це відомство. Але Валерій Іванович керував не лише митницею, але й СБУ. Ви випадково не користуєтесь порадами цього ж досвідченого попередника?
Сьогодні в Службі безпеки працює 27 тис. людей. Відбувається спілкування з колективом, обговорення питань: є колегія Служби безпеки, є заступники, є директори департаментів...
Порадами Валерія Івановича Хорошковського я не користуюся, з ним не спілкуюся, навіть не знайомий.
Але є й інші попередники – Ігор Смешко, наприклад. З ним зустрічалися?
Зі Смєшком не зустрічався, ніякі питання щодо роботи СБУ не обговорював. Хоча під час виборчої кампанії мав контакти з представниками Смєшко, як і з представниками інших політсил. Але тоді ніхто не міг уявити, що я опинюся в Службі безпеки.
До речі, коли і як визріло це рішення? У вас із президентом тривала історія довірливих стосунків. Саме тому вам дісталась Служба безпеки? Коли саме Зеленський озвучив вам цю ідею?
Вже після другого туру. Це відбувалось в кабінеті на Банковій. «Підеш? Піду!». Ну, і все.
Як ви сприйняли цю пропозицію?
Спокійно. Це важлива посада, важлива ділянка роботи. Тому я прийняв цю пропозицію, усвідомлюючи весь тягар.
Вам пропонували лише цю посаду чи все ж був вибір?
Ні. Президент – лідер, в принципі, відчуває, хто повинен де працювати.
Але вибір таки був?
Вибір був.
Між чим і чим?
Я залишу це історії.
«Звісно, у нас з Богданом не було ніякої бійки»
Зараз ви спілкуєтесь з Володимиром Олександровичем частіше чи рідше?
Ми спілкуємося щодня. У будь-який час президент може набрати: зранку, вночі… У нас достатньо ефективна комунікація. Не буду приховувати, хотілося б, щоб вона відбувалася частіше і в більшому обсязі. Знаєте, коли мене просять про п’ять хвилин уваги президента, я відповідаю, що хотів би, щоб і в мене були ці додаткові п’ять хвилин.
Ваші стосунки з головою Офісу президента обростають чутками і міфами. Проясніть, що ви не поділили і звідки беруться всі ці історії про «вибиті зуби»?
Ви знаєте, я зараз не встигаю слідкувати за такими новинами. Першою мені інформацію про це мені скинула дружина, другою чи третьою людиною був безпосередньо сам Богдан. Звісно, у нас не було ніякої бійки. Навіть з точки зору фізики: це ж якої сили має бути удар, щоб вибити зуба!
У мене з Богданом немає ніяких стосунків, окрім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом. Чим менше в тебе дружніх стосунків, у тому числі на новому робочому місці, тим менше кінджалів буде з часом в спині.
Кому потрібно розпускати такі чутки?
Мені важко сказати – думаю, з часом ми дізнаємось. Та й хіба це має значення?
Богдан інколи у соцмережі сам підігріває інтерес до цих фейків. Вам, як колишньому «кварталівцю», подобається його своєрідне почуття гумору?
Знаєте, у політиці мені подобається почуття гумору пана Трампа (президента США Дональда Трампа, - «Главком»). А за гумором пана Богдана я не слідкую.
Але якщо серйозно, Богдан намагається нав’язати вам певних людей – зокрема, наполягав, аби вашого заступника Дмитра Нескоромного зробили керівником Головного слідчого управління.
Мені важко щось нав’язати, а нав’язати президенту – неможливо. Саме Володимир Олександрович визначається з тих чи інших кадрових питань. Чує всіх, але завжди ухвалює особисте тверде рішення. Наш єдиний орієнтир – закон: був злочин – має бути розслідування і покарання. Діятиму ефективно, але за законом.
Нескоромний з’явився у кандидатах на посаду раніше, ніж його порадив пан Богдан. Селекційна робота - це велика робота, доводиться передивлятися сотні карток проходження служби, сотні особових справ. Пан Нескоромний точно не хоче зробити Службу слабкішою, і в цьому його плюс.
Чому президент так неочікуваною звільнив ваших заступників, зокрема пана Бухарєва, який дуже мало часу провів на своїй посаді?
Чому неочікувано? Я зробив подання, Президент зрозумів аргументацію і визначився. Скажімо так: у нас не збігалося стратегічне бачення реформування Служби безпеки. СБУ – не Ватикан, не держава в державі, тут не буде окремих законів і обраних.
Кадри потребують оновлення, старі кадри мислять старими категоріями. Молоді люди більш прогресивні в цьому сенсі, і вони не бояться тих змін, які очікують СБУ. Владислав Бухарєв, мені здається, бачив роботу системи по-старому.
На співбесіді кожному з кандидатів я кажу, що у них є багато можливостей, але єдине, чого у них немає, – це час. Ви повинні починати ефективно діяти негайно. Часу чекати нема, як і сенсу. Взагалі немає потреби щось чекати. Є політична воля і її потрібно виконувати. Для СБУ сьогодні немає політичних «священних корів», яких не можна чіпати. Наш єдиний орієнтир – це закон. Був злочин – має бути розслідуваний і покараний. Повинні діяти рішуче і ефективно.
«Експансія через інвестиції створює реальну загрозу нацбезпеці»
У законопроекті, який передбачає реформу СБУ, за даними окремих ЗМІ, виписані чіткі вимоги до очільника Служби: великий стаж роботи у правоохоронних органах, робота на керівних посадах в СБУ. Чи означає це, що після ухвалення реформи вам доведеться піти з посади чи ви передбачили перехідний період?
Якщо приймуть закон в такій редакції, як ви кажете, а так може статися, я піду з посади. Але редакція закону, яку викинули в інтернет, – не та, яку ми подали в Адміністрацію президента, у Верховну Раду. Там зовсім інший варіант. І це ще раз говорить про те, що сьогодні масмедіа здебільшого маніпулюють якоюсь інформацією.
Журналісти маніпулюють? Чи, може, хтось маніпулює журналістами?
Хтось маніпулює за допомогою масмедіа. Тому що мусується інформація, а перевірити, чи правдива вона чи ні, досить важко. Воно «розганяється» досить швидко і потім багатьом здається, що це і є правда. Але все це не відповідає дійсності.
Ми розробляли закон про Службу безпеки України досить тривалий час, консультувалися з нашими міжнародними партнерами, консультувалися безпосередньо з працівниками Служби безпеки, з експертами українськими. Нам здається, що у нас досить виважений і збалансований закон. Він передбачає досить багато моментів, на яких справді наполягали і міжнародна спільнота, і українське суспільство.
То поясніть, чому текст цього законопроекту досі засекречений? Навіть народні депутати з профільного комітету скаржились «Главкому», називали це неповагою: під час презентації законопроекту, їм на руки не роздали текст, вони мали сприймати все на слух...
Є процедура. Ми подаємо закон президенту, даємо свої пояснення, експертні висновки, позицію міжнародної спільноти. Президент визначається і саме він як суб’єкт законодавчої ініціативи вносить документ до парламенту. Коли це станеться, всі отримають проект закону. І навколо нього, сподіваюсь, точитиметься фахова дискусія. А обговорювати те, чого нема, - це розводити «зраду», яка не відбулася. Я не бачу сенсу в такій метушні.
Зараз ви можете нам дати цей текст?
Остаточна редакція тексту вийде від президента України. Зраз над документом працюють автори, працівники служби і купа юристів як з Офісу президента, так і залучених експертів. Читає Комітет Верховної Ради, читає НАТО, читають дотичні до цього процесу органи, в тому числі і міжнародна спільнота, з якою ми тісно співпрацюємо.
Ми дуже не хотіли б, що із законом про Службу безпеки так сталося, як з законом України про прокуратуру чи про реформу судової системи, після прийняття яких міжнародна спільнота висловлювала своє занепокоєння.
Дивіться, що вже відбулося: хтось скинув якусь редакцію закону, почали вже розганяти якісь новини щодо того, що щось десь чомусь не відповідає. Ми хочемо погодити первинну редакцію цього законопроекту, яка буде подаватися до Верховної Ради, з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі і з народними депутатами, а потім вже виносити його на громадські слухання. Ми хочемо отримати єдине бачення. Хоча суспільний консенсус навряд чи можливий.
Які найбільші проблемні моменти? Чому цей законопроект завис в Офісі президента?
Він не завис, він просто досить великий за обсягом. Я вам покажу редакцію, з якою працював, і ви побачите, там є що почитати. Не можливо його вдумливо осягнути за один чи два дні.
Є дискусійні моменти. Наприклад, демілітаризація, адже сьогодні країна перебуває у стані війни. Інше – це суттєве скорочення працівників Служби безпеки – за 5-7 років з нинішніх 27 до 15 тисяч осіб. З одного боку, кажуть: це довго. З іншого – ми повинні розуміти, що сьогодні в нас війна. Ми повинні розуміти, що будь-яка реформа потребує коштів. Конкретно у нашому випадку ця реформа потребує великих коштів. Наприклад на 2020 рік ми намагалися скоротити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 млрд грн. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачені. Можливо, вони ще будуть передбачені. Також розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні. Але зрозуміло, що ми не можемо скоротити людей і не виплатити їм передбачене законом, це не припустимо. Люди повинні бути захищеними саме цією реформою, і це наша головна мета. Будь-яка реформа починається з людей.
Власне, демілітаризація найбільше тривожить співробітників СБУ: мова про те, що військові звання скасують, а це потягне за собою втрату суттєвих пільг.
Так, будуть спеціальні звання. Але це питання дійсно дуже глибоке. Сьогодні в працівників Служби безпеки України є статус військовослужбовця. Що дає статус військовослужбовця? Він, у тому числі, окрім обов’язків, дає якісь плюси. Сьогодні військовослужбовці – це найбільш соціально захищена категорія працівників. Якщо цього статусу позбавити працівників Служби безпеки, то що ми матимемо? У нас і так сьогодні найменша зарплата серед усіх представників блоку Національної безпеки і оборони. А так вона стане ще меншою, і ми звертали на це увагу. З іншого боку, суть завжди переважає над формою. Хочемо ми чи не хочемо, Служби безпеки завжди буде воювати. Воюватиме з зовнішнім ворогом, воюватиме з внутрішніми ворогами… Позбавити звання військовослужбовця – це сприймається сьогодні людьми як намагання позбавити їх захищеності, і ми з цим повинні просто працювати. Новим законом ми передбачили і новий рівень заробітної плати, я думаю, це теж буде дискусійне питання. Ми хочемо прирівняти заробітну плату до рівня зарплат суддів Верховного суду. Наприклад, чому голова Служби безпеки України повинен отримувати коштів менше, ніж Голова Верховного Суду України?
Скільки сьогодні ви отримуєте?
57 тисяч гривень.
І як вам ця зарплата?
Це не найменша заробітна плата в Україні.
Але у законопроекті передбачено суттєво більше.
Та не про мене особисто йдеться! Багато ж хто каже, що Служба безпеки України є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників Служби безпеки України і зрозумієте, що в принципі люди, які боронять нашу країну, просто фізично не можуть прожити за таку заробітну плату. Я можу вам показати графіки, ви самі здивуєтеся… І ми тоді з вами можемо подискутувати, чи можна справді з таким рівнем матеріального забезпечення належним чином годувати свої сім’ї працівникам Служби безпеки.
Ще один дражливий момент законопроекту про СБУ. Департамент К – своєрідна червона ганчірка для бізнесу і громадськості. Яким ви бачите захист економічної безпеки держави Спецслужбою після ліквідації цього підрозділу? Адже функція економічного захисту не зникне, вона ж прописана у проекті закону?
Ми повинні працювати не з економічною злочинністю, а брати участь у розробці державних стратегій економічної безпеки. Це питання, яке більше за все турбує і міжнародну спільноту, і наше суспільство. Але питання не в тому, які в тебе функції, питання в тому, яким чином ти користуєшся ними. Якщо ми візьмемо розвідспільноту, аналогічні Службі безпеки органи Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі і навіть країн Балтії, у них є функція економічного аудиту, є антикорупційна функція. І ми з вами повинні розуміти, що сьогодні гібридна агресія здійснюється різноманітними засобами, в тому числі шляхом економічної експансії. Насправді навіть ті країни, які сьогодні не мали такої функції в своїх безпекових органах, їх вводять, тому що експансія через інвестиції створює реальну загрозу нацбезпеці. Це може призвести до будь-яких наслідків.
Але якщо ви хочете знати, що написано у нашому новому законі, то завдання перед працівниками Служби, які писали цей проєкт, я ставив так: щоб слів «економіка» і «корупція» взагалі не було використано в тексті. І з цим завданням майже впоралися, мені здається, там тільки один раз слово «корупція» звучить – у розділі про принципи діяльності Служби безпеки написано «нульова толерантність до корупції працівників Служби безпеки України».
«Серед усіх правоохоронних органів кількість скарг на Службу безпеки є найменшою»
Як ви зараз взагалі боретесь з внутрішньою корупцією? Адже не секрет, на місцях співробітникам Служби при попередніх керівниках ставилась банальна задача – «ідемо до бізнесу, збираємо гроші».
Це огидна практика, і я хочу, щоб в результаті реформи жодна людина, яка була задіяна в таких ланцюжках, не зберіглася в Службі. Але корупція – це ширше поняття, ніж звичайний збір коштів.
Якщо казати про те, що ми робимо для самоочищення, - проводимо аудит всередині служби. Це дуже легко робити насправді. Я не знаю, який ще орган, окрім Служби безпеки, проводить такий аудит, але в нас є певні успіхи і результати. Ми провели внутрішню перевірку щодо псевдознешкодження цигарок, це ціла схема. Передали матеріали в ДБР. Провели перевірку щодо розподілу квартир в «Джекхаусі» (ексзаступник керівника СБУ Віктор Кононенко отримав службову квартиру в 100 кв. м в елітному житловому комплексі «Джекхаус», який було побудовано з порушенням проекту - було незаконно добудовано п'ять поверхів, - «Главком»), матеріали передали в ДБР. Провели перевірку щодо «листів щастя», практика, я думаю, вам відома, результати так само передали в ДБР. («Листи щастя» - орієнтування на авто та громадян, кого потрібно перевірити, а кого пропустити – «Главком»)
У нас є потужні, унікальні операції, які ми проводили з правоохоронними органами інших країн (США, Великобританія, - «Главком»). Наприклад, одна з таких операцій проводилася разом з представниками ФБР (щодо викриття міжнародної банди хакерів, - «Главком»), вони погодились вийти до преси і ми підготували їм певні пропозиції щодо порядку виступу на брифінгу. Вони все уважно прослухали, а потім сказали: «Знаєте, ми не можемо, не маємо права в принципі нічого коментувати у цій справі. Можемо тільки подякувати за спільну роботу». Тому що всіма інструкціями у ФБР заборонено давати будь-які коментарі пресі. Це не випадково, тому що іноді зайве слово може допомогти злочинцям уникнути відповідальності. Ми розуміємо ситуацію, в якій сьогодні знаходиться Служба безпеки України, і доносимо результати роботи Служби, але це, скоріш, виняток із правил для спецслужб.
А от минуле керівництво СБУ полюбляло звітувати про свої успіхи. Ваш попередник Грицак часто збирав брифінги, де рапортував про викритих «шпигунів», «зброю»… Ви, здається, набагато скромніші.
Немає жодного дня, коли б не було повідомлення Служби безпеки про якусь реалізацію. При цьому хочу відмітити роботу окремих каналів, яких ці новини справді щиро цікавлять. Ми їм вдячні, що іноді такі репортажі з’являються. Останнє соціологічне дослідження якраз свідчить, що люди в курсі і довіра до представників СБУ значно зросла.
Це – результат нашої реформи. Люди насправді на місцях бачать, чи є тиск на бізнес, чи нема. Ми спілкуємося не тільки з простими людьми, ми спілкуємося з різноманітними спілками, розглядаємо їхні скарги, якщо вони справді об’єктивні, досить швидко реагуємо. Я не скажу, що у нас все ідеально і нема ніяких питань. Але, якщо взяти у кількісному виразі, то навіть серед усіх правоохоронних органів кількість скарг на Службу безпеки, мені здається, є найменшою.
Ще одне спостереження. Беремо інформаційний потік: «Польща викрила російського шпигуна», «Болгарія викрила російського шпигуна»... В Україні російських шпигунів вже не залишилось?
Ну от дивіться, це просто інформаційні повідомлення за минулий тиждень (шукає в телефоні). Реалізація: правоохоронці викрили військовослужбовців однієї з частин Львівської області у розкраданні майна - мова йде про комплектуючі до винищувачів МіГ-29. Відповідно, зрозуміло, до якої країни їх збирались вивозити.
Зверніть увагу, начальник російського розвідцентру Петро Каменщіков звільнений з посади через провал оперативної діяльності по Україні.
Артилерист «ДНР» засуджений на 8 років.
Я можу продовжувати читати.
«Я би запропонував заходити до зали Верховної Ради без телефонів»
Розкажіть, що за папочки на нардепів ви приносили на засідання фракції «Слуга народу»? Деякі з обранців сильно образились?
Папочки були. Це дуже красива алегорія.
На той момент я вже працював в Службі безпеки, і справді в мене були два види папочок: з реалізаціями на наступний тиждень – там були досить потужні прізвища, і просто порожні папочки. Я попрохав депутатів, щоб ніколи пусті папочки не перекочували у наповнені папочки.
Тобто ви їх лякали порожніми папочками?
Так, порожніми (сміється)… Насправді ніхто нікого не лякає, звичайно. Всі мою позицію знають: для мене немає рівних і рівніших, всі рівні перед законом.
Очевидно, що деякі порожні папочки за ці пів року вже мали б чимось наповнитись. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, аби розслідувати гучний корупційний скандал у парламентському фінансовому комітеті, вже приводив свідка до СБУ. Мова про нардепа, якому пропонували хабар за захист монополії корупційних «майданчиків Яценка». Хто цей свідок і куди він дівся?
Ми працюємо. Я справді не можу прізвище його назвати. Є реальний депутат, з яким працюють правоохоронці - не лише Служба безпеки.
А той факт, що у «Слузі народу» є практика доплат в конвертах, Службу вже зацікавив?
Ці історії на сьогоднішній день не підтверджені. Але якщо це правда, то це тривожний сигнал. З іншої точки зору, я вважаю, що платню депутатам потрібно підняти, привести її у відповідність до заробітної плати, яка дозволяє жити, не відволікаючись на побутову економію. Так само, як і працівникам Служби безпеки.
Ця історія з доплатами спливла через те, що депутати від «Слуги народу» стали жертвами пранкерів, які і злили інформацію у мережу. Чи втручатиметься СБУ?
Це питання поки не до СБУ, а до керівника фракції і до самих депутатів. Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось, особливо в залі Верховної Ради. На сьогодні настільки все діджиталізовано, що всі повинні пам’ятати: там на балконі (ложа преси, - «Главком») стоїть людина з супероптикою і бачить текст на екрані. Я би запропонував заходити до зали Верховної Ради, в принципі, без телефонів. Це б менше відволікало від роботи. Погодьтеся, ви б не терпіли у себе в редакції працівника, який цілий день в телефоні? То чому депутатам можна?
Ви вже дали доручення розшукати пранкера Джокера, який переписувався з нардепом Тищенком від імені Руслана Рябошапки. Саме тоді Тищенко і проговорився про доплати у конвертах? СБУ шукатиме Джокера лише цифровими методами чи й альтернативними?
Я такого доручення не давав. Важливіше питання до тих людей, які переписувалися, а не до пранкера. Хочу нагадати, що депутати мають статус недоторканих і ми не маємо права працювати щодо них. Але ми чекаємо 1 січня 2020 року, коли вони цей статус втратять.
На сьогодні пранкер Джокер не зробив нічого такого, що б могло привернути увагу Служби безпеки. Поки ніхто з депутатів із запитом щодо нього не звертався.
Можете пояснити, чому у нас пранкери вільно спілкуються з нардепами, навіть свого часу з президентом Порошенком переговорив пранкер Лексус, а от з Путіним жоден досі не поспілкувався?
Це, мені здається, питання звичайної безпеки. Хтось знає Путіна номер телефона?
У нього немає мобільного телефона.
Це і є відповідь на запитання.
«Якби у нас не було претензій до Цемаха, я думаю, він би не був обміняний»
Президент близько місяця тому сказав, що історія партії Віктора Медведчука «Опозиційний блок – За життя» матиме печальний фінал. Чи є у вас інформація про антидержавну діяльність цієї політсили?
Якщо у нас буде така інформація, то ми відповідним чином на неї зреагуємо. Станом на зараз я не можу оприлюднювати цю інформацію.
Чи не шукали ви випадково цю інформацію на дні народження Григорія Суркіса (олігарх, футбольний функціонер, нардеп від ОПЗЖ)?
Ні, не шукав.
Ваш візит на свято до Суркіса отримав не дуже схвальну оцінку громадськості. Ви розуміли, що спровокуєте таку реакцію?
Якщо чесно, я здивований такою оцінкою. Відповідно до Конституції, Верховна Рада є найвищим представницьким органом народу. Григорій Михайлович є обраним депутатом.
У вас з цим депутатом є історія відносин? Він вас запросив як друга?
Я б сказав, просто як людину.
Що ви подарували?
Добре слово.
Повернімось до Медведчука, який проходить у справі держзради і повалення контистуційного ладу. На початку серпня СБУ домоглося призначення лінгвістичної експертизи текстів виступу політика під час поїздок до Росії. На якій стадії знаходиться досудове розслідування?
Результатів експертизи наразі немає. Я не говоритиму про цю справу більше.
Чи залишилися претензії у СБУ до Володимира Цемаха – фігуранта справи про авіакатастрофу МН-17, якого видали у рамках великого обміну ув’язненими з РФ?
Обмін Цемаха – абсолютно усвідомлене рішення. Ми повинні робити все для того, щоб українські громадяни, яких незаконно утримують на території іншої країни, поверталися додому. Якби у нас не було претензій до Цемаха, я думаю, він би не був обміняний. Наявність Цемаха у списку на обмін ставила під питання весь обмін. Ми могли ще роками тримати Цемаха, який не сказав би ані слова більше ні українським, ні нідерландським слідчим. Це був безперспективний шлях.
Чи співпрацює зараз СБУ з ФСБ?
Звісно, ні. У нас немає комунікацій.
«Це не всім до вподоби, але сім-картки потрібно продавати за паспортом»
Чи не щодня центральні станції столичного метро перекриваються через повідомлення про замінування. І СБУ, і Нацполіція неодноразово заявляли, що більшість таких повідомлень надходять з РФ чи окупованих територій. Що робить СБУ для зменшення кількості таких «мінувань» і чи є у планах змінити алгоритм реагування на них? Адже зупиняючи рух транспорту, створюючи колапс, ми лише додаємо «наснаги» таким мінерам.
Це дуже складне питання. Я, з одного боку, розумію, скільки ресурсу витрачається на реагування на такі повідомлення. З іншого боку, я навіть не хочу уявляти ситуацію, коли правоохоронні органи перестануть реагувати на них. Бо ж якщо хоч одне з них виявиться правдивим, то наслідки будуть непоправні.
Більшість таких повідомлень справді надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольній Україні території. Потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом. Якщо картка буде продана за псапортом, «вийти» на «мінера» буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою.
Що нині відбувається у зоні відведення наших військ?
Відведення триває. Обстріли є, цього ніхто не приховує. Ви хочете від мене політичних оцінок? Так їх не буде. Служба безпеки повною мірою в рамках закону виконуватиме свої повноваження в цій зоні, і накази Верховного Головнокомандувача.
Я впевнений, що вже в короткій перспективі ми побачимо, як суспільство оцінює план Президента стосовно мирного врегулювання конфлікту. Не сумніваюся, що ця оцінка буде позитивною і з боку більшості українців, і з боку міжнародних партнерів. Я не коментуватиму політичні істерики.
«У СБУ немає достовірних відомостей, що акція «Ні капітуляції» проплачена»
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також заявляв, що передав у Службу безпеки України докази підкупу учасників акцій «Ні капітуляції». Ця інформація підтвердилась?
У нас немає достовірних відомостей, які б підтверджували цей факт. Питаннями протестних акцій в СБУ займається Департамент захисту національної державності. Звісно, ми за цим спостерігаємо.
Знаєте, демократія – не найкраща форма правління, але кращої досі не придумали. Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх – у тому числі, на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання. Але ж якщо ми виступимо з такою ініціативою, то ви ж перші скажете, що це наступ на демократію в Україні.
Тобто виходить, що голова фракції, який заявив, що надав відповідні докази, або збрехав, або надав неналежні докази…
На разі в СБУ немає такого провадження.
«Увесь світ жартує над політиками, але…»
Як СБУ реагуватиме на погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій (жінки висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху)?
Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена.
Служба безпеки теж займається цією справою (раніше Генпрокуратура визначила підслідність за Держбюро розслідувань)?
У Службі безпеки теж є таке провадження.
Взагалі це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні «засвітилась». Ми повинні поважати інститут президента, будь-який державний інститут. Ми зараз не говоримо про гумор – увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає. Якщо ми зараз ініціюватимемо відповідні зміни до законодавства, нас розкритикують.
Одна з перших скандальних справ, з якою ви стикнулись на цій посаді, пов’язана з вашим рідним містом Кривим Рогом. Мова про звинувачення меткомбінату «Арселор Міттал» у нанесенні шкоди навколишньому середовищу. До яких висновків дійшло слідство, що у цій справі відбуватиметься далі?
У місті справді жахлива ситуація з екологією. У Кривому Розі щороку реєструється тисячі випадків захворювання тільки на рак легень. Я можу розповісти про сусідів знизу, збоку, про власну родину, про однокласників та одногрупників. Це величезна проблема. Так не може продовжуватися. Так, інвестори – це важливо, але ж вони повинні бути відповідальними. Вони мають не маніпулювати законами. Мені здається, що на заводі «Арселор Міттал» у Казахстані зовсім інша ситуація із викидами. Яким чином заводу вдалося домогтися дозволу на збільшення викидів – для мене загадка. Але я думаю, із часом ми матимемо відповідь на це питання.
Служба безпеки має у столиці центральний шпиталь, поліклініку, крім того, більше двох десятків відомчих медичних закладів розташовані в регіонах. Що ви плануєте робити з цими активами?
Це питання складне. Тут є проблема щодо появи у відкритому доступі 27 тис. медичних карток співробітників СБУ.
Також є питання щодо мобілізації. Не всі лікарі можуть в польових умовах надавати необхідну допомогу. Госпіталь у нас військовий: професіонали, які там працюють, роблять унікальні з точки зору медицини речі. Але, звичайно, привілейованість у медичному обслуговуванні буде скасовано. Шукаємо зараз таку формулу.
Де самі обслуговуєтеся?
Зараз – ніде. Перед тим, як обійняти посаду, пройшов необхідне обстеження, а так – ні в якому конкретному закладі. Якщо щось починає боліти, вмикається «сарафанне радіо»: через знайомих дізнаєшся, до кого краще звернутися.
«Я можу помолитися і в синагозі, і в мечеті. Людина йде до Бога, а не до патріархату»
Який термін ви відводити собі на цій посаді?
Я не відводжу собі термінів. Керуюся тисячолітньою мудрістю «хліб наш насущний дай нам сьогодні». Є тільки сьогодні, майбутнього немає.
Для мене завдання не просидіти на цій посаді, а реалізувати нашу ідею. Президент і наша команда пообіцяли людям нову справедливу країну. Скільки часу потрібно на це – стільки нам і дано.
Ви виріте у Бога?
Вірю.
До храмів якого патріархату ходите?
Ходжу до Свято-Введенського монастиря. Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який видумали політики для поділу на своїх та чужих, цинічно використовуючи віру у політичних ігрищах.
На території центрального офісу СБУ є церква?
Немає, є на території Академії СБУ. Належить до УПЦ – церкви, що отримала Томос.
Я вважаю, що «армія, мова, віра» - це маніпуляція, спрямована на те, щоб розділяти і володарювати. Були слогани про те, що мова – то душа. А якщо людина розмовляє російською, то вона що, без душі? Рід моє матері походить із Західної України, але так склалося, що вона російськомовна. Так само я не можу собі уявити, щоб на небесах існував розподіл для вірян церков із Томосом і тих, хто ходить до інших храмів. Я можу помолитися і в синагозі, і в мечеті – людина йде до Бога, а не до патріархату.
Микола Підвезяний, Наталія Сокирчук, «Главком»