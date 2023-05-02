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Без опадів і майже без хмар: прогноз погоди на 2 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Без опадів і майже без хмар: прогноз погоди на 2 травня
Вдень в Україні очікується 15-20° тепла
фото: glavcom.ua

На поверхні ґрунту сьогодні прогнозуються заморозки 0-3°

У вівторок, 2 травня, синоптики обіцяють невелику хмарність. Опадів сьогодні не спостерігатиметься. Температура повітря в Україні коливатиметься від 0° вночі до 23° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер пануватиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 4-9° тепла, а в північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей – 1-6° тепла. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3° вище нуля. Вдень в Україні прогнозується 15-20° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті прогріється до 23°. На високогір'ї Карпат вночі буде приблизно 0°, а вдень – 5-10° тепла.

Без опадів і майже без хмар: прогноз погоди на 2 травня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується невелика хмарність, опадів не спостерігатиметься. Вітер пануватиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°, а вдень прогріється до 15-20° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 4-6° тепла, а вдень – 16-18°.

Теги: прогноз погоди 2 травня повітря вітер

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