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США сколихнула пилова буря: є загиблі, десятки постраждалих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США сколихнула пилова буря: є загиблі, десятки постраждалих
Масштабна ДТП в штаті Іллінойс призвела до численних смертей
фото: скриншот відео (BBC)

Через стихійне явище понад 60 автівок потрапили в ДТП

В американському штаті Іллінойс сталася пилова буря, яка спричинила масштабну ДТП з жертвами. Про це повідомляє BBC.

Через стихійне явище понад 60 автівок потрапили в ДТП, яке призвело до численних смертей. Понад 30 осіб були доставлені до лікарні.

За даними Національної метеорологічної служби США, пилову бурю, яка погіршила видимість для водіїв, викликали нещодавно зорані поля і північно-західний вітер.

Нагадаємо, що 5 квітня у штаті Міссурі в США пронісся торнадо, що забрав життя щонайменше п’яти людей.

Раніше, 24 березня, у США лютувала негода. Щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зникли безвісти через торнадо та сильні грози, що прокотилися штатом Міссісіпі

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Теги: вітер негода стихійні лиха США ДТП

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