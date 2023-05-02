США сколихнула пилова буря: є загиблі, десятки постраждалих

Масштабна ДТП в штаті Іллінойс призвела до численних смертей

Через стихійне явище понад 60 автівок потрапили в ДТП

В американському штаті Іллінойс сталася пилова буря, яка спричинила масштабну ДТП з жертвами. Про це повідомляє BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через стихійне явище понад 60 автівок потрапили в ДТП, яке призвело до численних смертей. Понад 30 осіб були доставлені до лікарні.

За даними Національної метеорологічної служби США, пилову бурю, яка погіршила видимість для водіїв, викликали нещодавно зорані поля і північно-західний вітер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 5 квітня у штаті Міссурі в США пронісся торнадо, що забрав життя щонайменше п’яти людей.

Раніше, 24 березня, у США лютувала негода. Щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зникли безвісти через торнадо та сильні грози, що прокотилися штатом Міссісіпі.