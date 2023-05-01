Підрив залізниці у Брянській області. Мінтранс Білорусі повідомив деталі

Мінтранс Білорусії: поїзд, що зійшов з рейок під Брянськом, належав білоруській залізниці

Вантажний потяг, що зійшов з рейок у Брянській області, належав оператору мережі залізниць «Білоруська залізниця». Про це заявили в мінтрансі Білорусі. Такий коментар щодо інциденту опубліковано в Telegram-каналі відомства.

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«Сьогодні о 10ч.17хв. на 136 км перегону Унеча – Рассуха за 50 м від вантажного потягу №2528 формування Білоруської залізниці спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Потяг №2528 вирушив зі станції Гомель призначенням на станцію Брянськ», – зазначено у повідомленні.

У відомстві уточнили, що у залізничному складі, що прямував з Гомеля до Брянська, було 78 вагонів, вісім із них зійшли з рейок внаслідок підриву колій. При цьому локомотивна бригада не постраждала.

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Зазначається, що на місці події працює пожежний поїзд станції Унеча. З метою надання допомоги призначено відновлювальний поїзд станції Гомель. Для участі у розслідуванні на місце виїхали представники «Гомельського відділення Білоруської залізниці».

Нагадаємо, унаслідок підриву залізничних колій у Брянській області Росії, два локомотиви і сім вагонів потяга, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок. Потяги на цій ділянці не зможуть курсувати до ранку 2 травня. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram. «Унаслідок події з рейок зійшли два локомотиви і сім вагонів. Решту вагонів вдалося відігнати на безпечну відстань. Постраждалих немає», – зазначив Богомаз.

Губернатор Брянської області додав, що подія сталася вранці у понеділок, 1 травня, в Унецькому районі, на 136-му кілометрі залізничних колій Брянськ-Унеча. У залізничному складі було 60 вагонів з нафтопродуктами та будівельними матеріалами. На місці події почалася пожежа – як пояснили представники екстрених служб, спалах виник у результаті сходу з рейок локомотива та двох цистерн із газойлем.

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Пожежу оперативно загасили, на місці продовжують працювати аварійно-відновлювальні бригади РЖД та оперативні служби. Залізничне сполучення на напрямку станції «Унеча» відновлюватимуть до ранку 2 травня.

За повідомленням росЗМІ з посиланням на місцевого жителя області, який побажав залишитися анонімним, розповів, перед сходом поїзда з колії було чути вибухи. «Було два гучні вибухи», – поділився очевидець. Telegram-канал Mash повідомив, що правоохоронці розшукують двох чоловіків, які, за попередніми даними, брали участь у підриві залізничного полотна.