На генпрокурора Болгарії хотіли скоїти замах: подробиці

Бомбу підірвали на дорозі неподалік болгарського села Ковачевці. Внаслідок вибуху на місці утворилася вирва, але ушкоджень ніхто не отримав

На генерального прокурора Болгарії Івана Гешева намагалися скоїти замах – на маршруті слідування його кортежу заклали вибуховий пристрій. Болгарське міністерство внутрішніх справ уже почало розслідування. Про це повідмляє місцеве видання Bgnes.

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Видання пише, що дорожня пригода сталася 1 травня близько 11:45. Ні сам генеральний прокурор, ні його команда, ні інші громадяни не постраждали. Вибухівку знайшли на дорозі між містом Самоковом і столицею Софією, якою їхав Іван Гешев із заступником та іншими колегами. Обійшлося без постраждалих.

У жандармерії уточнили, що бомбу підірвали на дорозі біля села Ковачевці. Внаслідок вибуху на місці утворилася яма, однак ушкоджень ніхто не отримав.

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Зазначається, що через Ковачевці Гешев мав їхати на захід за участі молодших прокурорів. До цього повідомлялось, що генпрокурор в цей час мав здійснювати візит до Туреччини, однак плани відомства змінилися в останній момент. Наразі представники Служби національної безпеки спільно з МВС перевіряють, чи не стався витік інформації про зміну маршруту Гешева та його команди.

Для розслідування інциденту створено штаб за участі силових структур. Також завтра 2 травня виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв проведе спеціальну нараду для з'ясування деталей справи.

Після підриву вибухівки здійнявся вогняний стовп заввишки 4-5 метрів, а на дорозі утворилася вирва завглибшки 30-40 см і діаметром близько трьох метрів, передає місцевий канал bTV.

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Заступник генпрокурора Борислав Сарафов заявив, що Гешев «очевидно для когось був мішенню, щоб його вбити». Попередні висновки експертів свідчать, що вибухівка була щонайменше три кілограми в тротиловому еквіваленті й містила осколки, які розлетілися й застрягли в деревах навколо.

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Наразі правоохороці відкрили провадження за фактом тероризму. Болгарські речники ще не повідомляли, із чим була повʼязана спроба замаху на генпрокурора.

Цього ж дня Генеральна прокуратура Болгарії почала розслідування щодо застосування санкцій проти росії щодо того, як уряд країни застосовує санкції ЄС проти Росії. У країні майже 300 тисяч росіян володіють понад 500 тисячами обʼєктів нерухомості. За останні вісім років податкова служба не видала жодного акта про застосування санкцій.

Нагадаємо, генпрокурор Болгарії відвідав з візитом Україну. Генпрокурор України Андрій Костін та його болгарський колега Гешев підписали меморандум про співробітництво між відомствами. Документ активізує спільну роботу для притягнення до відповідальності РФ та її спільників за міжнародні злочини.