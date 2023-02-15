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«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
фото з відкритих джерел

І взагалі перелік захворювань, що дають призовнику право на відстрочку, у воєнний час набагато менший, ніж у мирний

Будь-яка людина, яка отримала повістку та прийшла до ТЦК та СП, буде спрямована на проходження військово-лікарську комісію (виключення тільки у військовозобов'язаних з правом на відстрочку). Детальне роз’яснення процесу проходження комісії та всіх деталей поводження з «білим квитком» надали у Житомирському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

«Коли військовозобов'язані отримують повістки, мають прийти у ТЦК та СП з усіма необхідними документами. У разі, якщо права на відстрочку у людини немає, її обов'язково відправляють на військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно обом сторонам: і військовозобов'язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання або мати неточну інформацію», – пишуть експерти ТЦК та СП.

Відповідно, медкомісію проходять всі, у кого немає права на відстрочку з інших (окрім стану здоров'я) причин.

Під час проходження медкомісії військовозобов'язаного оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. У разі потреби людину можуть направити на додатковий огляд до інших спеціалістів.

Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про придатність або непридатність особи до служби.

На що воєнний стан впливає

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, а також ті, має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо. «Перелік захворювань, що дають призовнику право на відстрочку або на отримання довідки про непридатність, у воєнний час є набагато меншим, ніж у мирний», – наголошують у ТЦК та СП.

На що воєнний стан впливає

Наявність «білого квитка» не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації. Лише категорія «непридатний з виключенням з військового обліку», що зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні.

Теги: мобілізація воєнний стан здоров'я

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