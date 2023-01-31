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Мер Броварів відреагував на вручення повістки до військкомату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мер Броварів відреагував на вручення повістки до військкомату
Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив чи був він у військкоматі
www.vechirniy.kyiv.ua/

Мер Броварів порадив не нехтувати розпорядженнями військового керівництва країни та йти до військкоматів

Сьогодні, 31 січня, на виконкомі міськради Броварів усім чоловікам вручили повістки. Вони мають з’явитися в «військкомат» для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Одним із перших  отримав повістку мер міста – Ігор Сапожко. Згодом він написав у своєму Telegram, що уже відвідав військкомат, і оновив дані.

«Повідомляю, що до військкомату я прибув вже сьогодні та повторно пройшов звірку облікових даних. Тож, наказ наших військових виконав», – йдеться у зверненні.  

Він також додав,  був у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ще на початку повномасштабного вторгнення  за власною ініціативою.

Він також закликав усіх, кого це стосується, не порушувати закон та у визначений термін прибути до військкомату аби перевірити та оновити свої облікові дані.

«Твердо переконаний, що зараз, під час повномасштабної війни, виконання вказівок та розпоряджень військового керівництва – не тільки законодавча норма, а й громадянський обов'язок кожного українця», – написав мер Броварів.

Нагадаємо, у Києві на під’їздах житлових будинків помітили паперові оголошення, де надрукований закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.

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Теги: закон наказ Telegram військомат військові мобілізація

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