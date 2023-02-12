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ВООЗ оцінила збитки української медичної системи від війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВООЗ оцінила збитки української медичної системи від війни
фото ілюстративне

Держава не має доступу до тих об’єктів охорони здоров'я, які знаходяться на окупованих територіях, тому не можуть оцінити ступінь їх пошкодження

Згідно з підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Світового банку, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, медична система держави зазнала збитків на $26 млрд. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

«Щодо фінансової оцінки, то там, де ми маємо доступ до зруйнованих і пошкоджених об’єктів, ми дивимося по ціні за квадратний метр на лікарню, використовуючи проєктно-кошторисну документацію по інших об’єктах на 2021 рік. Ми прорахували середню ціну усіх об’єктів і зараз по факту можемо говорити про суму до 1 млрд доларів, які необхідні, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого», – йдеться в повідомленні.

Водночас фахівці Світового банку і Всесвітньої організації охорони здоров’я рахують за своєю методикою: не тільки відновлення до стану, який був на 24 лютого, а й втрачені інвестиції та інші втрачені потенціали, які могла генерувати ця лікарня. Вони оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України десятками мільярдів доларів. Зокрема, остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила $26 млрд. 

Ляшко підкреслив, що зараз держава не має доступу до тих об’єктів охорони здоров'я, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і відповідно, не може оцінити їх стан і ступінь пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що оборудки з наданням медичних послуг нанесли державі збитки на понад 74 млн грн.

Теги: здоров'я війна

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