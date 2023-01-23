В Одесі чоловіка жорстоко затримали під час вручення повістки: подробиці скандалу (відео)

Люди у формі вдарили чоловіка й силоміць заштовхали в мікроавтобус

Сотні українців у соцмережах шоковані: представники військкомату застосували силу до цивільного

22 січня з'явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі співробітники військкомату розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні триває мобілізація, яка повинна відбуватися згідно з чинним законодавством. У мережі ж з'явилося відео затримання чоловіка, яке неабияк вразило суспільство.

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На відео видно, що під час вручення повістки співробітники військкомату затримали та силою заштовхали в мікроавтобус людину. Трапилося це в Одесі в Банному провулку.

Спершу цивільний стояв та спілкувався з двома людьми, одягненими у камуфляжну форму. За деякий час до них під'їхав мікроавтобус, з якого вийшло ще троє військових. Далі чоловік опинився на землі, йому завдали ударів та затягли в мікроавтобус.

Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки визнав, що це були їхні співробітники. Військкоми заявили, що чоловік почав ображати співробітників та знімати їх на відео.

У межах загальної мобілізації до одного з громадян звернулися представники військкомату про виконання ним мобілізаційного боргу. Громадянин взявся безпідставно ображати та принижувати військових, а також знімати їх на відео. На спокійні прохання та попередження про неприпустимість таких дій громадянин не погодився.

Працівники військкомату відреагували емоційно – застосували силу та доставили чоловіка у службове приміщення для з'ясування обставин.

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Там було перевірено його дані та виписано порядок денний, оскільки громадянин, порушуючи чинне законодавство, досі не виконав зобов'язання щодо прибуття до військкомату з початку загальної мобілізації.

Щодо некоректної поведінки військових призначили службову перевірку. Винних обіцяють притягти до дисциплінарної відповідальності.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що представники військкомату на законних підставах звернулися до чоловіка. Однак той у відповідь взявся безпідставно ображати та принижувати військових, а також знімати їх на відео.

На спокійні прохання та попередження про неприпустимість таких дій, громадянин не згодився.

Саме така поведінка спровокувала працівників, тож вони застосували силу. Надалі громадянина перевірили та виписали йому повістку. З військовими провели роз'яснювальну роботу.

Міська влада звернулася й до громадян та підкреслила, що оскільки в Україні діє воєнний стан та проводиться призов військовозобов’язаних на службу, то чоловікам продовжать надходити повістки. Після її отримання громадяни повинні з’явитися за викликом й стати на облік.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував поповнення лав військових: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу.

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Нагадаємо, мобілізаційний процес в країні триває. Оголошення про мобілізацію на столичних під'їздах: чи треба йти до військкомату.

До слова, боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату, не варто. Замість повісток – оповіщення: юрист пояснив, як це працюватиме.

Як відомо, Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.