Бійку між декоративними собаками розглянув суд у Львові

Власника йоркширського тер’єра, який покусав шпіца, оштрафували на 85 грн

Районний суд Львова розглядав справу про бійку між двома декоративними собаками. Як повідомляє Захід.нет з посиланням на постанову Личаківського суду за 7 грудня, власника йоркширського тер’єра, який покусав шпіца, оштрафували на 85 грн.

Відомо, що бійка двох декоративних собак (їх вага не перевищує 5 кг) трапилась 10 жовтня на вул. Ольжича біля будинку №6. 31-річний львів’янин разом із йорком прийшов до свого друга, який живе у приватному будинку. Він залишив собаку у дворі, а сам зайшов у будинок.

Почувши гавкіт, він побачив, що йорк вибіг на вулицю та почав кидатись на чоловіка зі шпіцом, які проходили повз будинок. У суді власник йорка розповів, що вийшов з будинку, щоб забрати свого собаку, але погано закрив двері і за ним вибігла вівчарка його друга. Львів’янин пояснив, що йому довелось тримати вівчарку і у цей час його собака покусав шпіца.

Після цього власник шпіца написав заяву в поліцію. Справу про бійку двох декоративних собак розглядав суддя Назар Стрепко. Він присудив 85 грн штрафу власнику йорка за порушення правил утримання тварин. Львів’янин також має сплатити 420 грн судового збору.

Як повідомлялося раніше, народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Брагар під час прямого ефіру пропонував пенсіонерці продати власного пса, щоб сплатити борги за газ.