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    Суспільство

    У мережі знайшли собаку, якого «слуга народу» Брагар запропонував продати, щоб оплатити комуналку (фото)

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    <p>Пес Шарік &laquo;елітної породи&raquo;</p> - У мережі знайшли собаку, якого «слуга народу» Брагар запропонував продати, щоб оплатити комуналку (фото)

    Пес Шарік «елітної породи»

    Фото Страна

    Песика звуть Шарік

    Сайт «Страна» знайшов бабусю і її собаку, які стали відомі після історії з нардепом від фракції «Слуга народу» Євгеном Брагаром.

    Нагадаємо, пенсіонерка подзвонила в прямий ефір телеканалу «112» і поскаржилася на високі тарифи на газ. У відповідь Брагар порадив їй продати собаку, щоб сплатити комунальні послуги.

    «Якщо собака елітної породи, то вона може його продати і спокійно собі оплатити», – заявив нардеп.

    38_main.Той самий пес

    Видання знайшло пенсіонерку, яка зателефонувала в ефір та її вихованця. Любов Павлівна, живе в Кіровоградській області. Песика звуть Шарік. І він явно не елітної породи. Також на фото видно і кота (не елітної породи). Любов Павлівна пообіцяла нам трохи пізніше розповісти, що вона думає про «пораду» депутата.

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    Любов Павлівна з «елітним» Шаріком

    Як повідомлялося, Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. 

    Нагадаємо, 25-річний член парламентської фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Євген Брагар також звернувся до Національної поліції з вимогою притягти до кримінальної відповідальності за ст. 161 ККУ двох жінок, аеророзвідницю й військового медика, що вимагали від водія міжміського автобуса Луцьк-Київ припинити показ кінопродукції російського виробництва.

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