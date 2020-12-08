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    На Одещині дебошир побив поліцейського, а на іншого нацькував собаку

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    Щоб відбитися від собаки та допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарнику постраждалого правоохоронця довелося знешкодити тварину з табельної зброї - На Одещині дебошир побив поліцейського, а на іншого нацькував собаку
    Щоб відбитися від собаки та допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарнику постраждалого правоохоронця довелося знешкодити тварину з табельної зброї

    Поліцію викликав родич правопорушника через домашнє насильство

    На Одещині в Овідіопольському районі чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень одному поліцейському, а на іншого нацькував вівчарку. Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

    Зазначається, що поліція приїхала на виклик до родича дебошира, якого той побив прямо у нього вдома.

    Поліція інформує, що 32-річний правоохоронець отримав черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом лицьової кістки, перелом носа та закритий перелом фаланги лівої кісті.

    «Щоб відбитися від собаки та допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарнику постраждалого правоохоронця довелося знешкодити тварину з табельної зброї.

    Як розповіли постраждалі поліцейські, побачивши їх правопорушник з місця події втік, а коли вони наздогнали його біля його будинку, то дебошир кинувся у бійку.

    Наразі за насильство щодо працівника правоохоронного органу 30-річному правопорушнику оголошено підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

    Також за фактом використання працівником поліції вогнепальної зброї керівництво ГУНП в Одеській області ініціювало проведення службового розслідування. Правова оцінка його діям буде дана після його завершення.

    Як повідомлялося, 1 грудня на Київщині сімейний дебошир побив поліцейського (відео).

    Теги: бійка Одещина тварини розслідування домашнє насильство поліція чоловік
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