На Одещині дебошир побив поліцейського, а на іншого нацькував собаку

Щоб відбитися від собаки та допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарнику постраждалого правоохоронця довелося знешкодити тварину з табельної зброї

Поліцію викликав родич правопорушника через домашнє насильство

На Одещині в Овідіопольському районі чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень одному поліцейському, а на іншого нацькував вівчарку. Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Зазначається, що поліція приїхала на виклик до родича дебошира, якого той побив прямо у нього вдома.

Поліція інформує, що 32-річний правоохоронець отримав черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом лицьової кістки, перелом носа та закритий перелом фаланги лівої кісті.

«Щоб відбитися від собаки та допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарнику постраждалого правоохоронця довелося знешкодити тварину з табельної зброї.

Як розповіли постраждалі поліцейські, побачивши їх правопорушник з місця події втік, а коли вони наздогнали його біля його будинку, то дебошир кинувся у бійку.

Наразі за насильство щодо працівника правоохоронного органу 30-річному правопорушнику оголошено підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Також за фактом використання працівником поліції вогнепальної зброї керівництво ГУНП в Одеській області ініціювало проведення службового розслідування. Правова оцінка його діям буде дана після його завершення.

Як повідомлялося, 1 грудня на Київщині сімейний дебошир побив поліцейського (відео).