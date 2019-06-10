BlaBlaCar в Україні може стати платним до кінця року



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У Франції, наприклад, стягується певний сервісний збір при бронюванні кожної поїздки виходячи з її вартості

Українці готові платити за онлайн-сервіси, - Лазаренко

В Укріїні сервіс BlaBlaCar може стати платним у другому півріччі 2019 року. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив генеральний директор BlaBlaCar в Україні Олексій Лазаренко.

«Запуск повноцінної платної моделі - це перспектива цього року. Однозначно друге півріччя. Чи буде це комісія, місячна передплата чи щось ще, поки не можу озвучувати. Зможу розголошувати деталі трохи пізніше», - сказав він.

За словами Лазаренка, компанія регулярно проводить експерименти з впровадження платної моделі, щоб зрозуміти, яка модель була б оптимальною для монетизації в Україні.

«Тести були в листопаді, на початку квітня. Їх результати оптимістичні, як не дивно, українці готові платити за онлайн-сервіси», - заявив керівник BlaBlaCar.

Він також уточнив, що зараз сервіс в більшості країн монетизований. У Франції, наприклад, стягується певний сервісний збір при бронюванні кожної поїздки виходячи з її вартості. При цьому для водія це все безкоштовно.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року сервіс BlaBlaCar анонсував запуск монетизації для українських користувачів з листопада 2018 року. Планувалося, що можливість бронювання для пасажирів стане платною.

BlaBlaCar зайшов в Україну 4 роки тому. Наразі сервісом користується близько 5 млн осіб.

Зараз BlaBlaCar працює в 22 країнах, у сервісу - 65 млн користувачів, з яких 20 млн здійснюють поїздки щоквартально. Мобільна аудиторія BlaBlaCar - 30 млн осіб.