  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    BlaBlaCar в Україні може стати платним до кінця року

    • Розсилка
    У Франції, наприклад, стягується певний сервісний збір при бронюванні кожної поїздки виходячи з її вартості - BlaBlaCar в Україні може стати платним до кінця року
    У Франції, наприклад, стягується певний сервісний збір при бронюванні кожної поїздки виходячи з її вартості

    Українці готові платити за онлайн-сервіси, - Лазаренко

    В Укріїні сервіс BlaBlaCar може стати платним у другому півріччі 2019 року. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив генеральний директор BlaBlaCar в Україні Олексій Лазаренко.

    «Запуск повноцінної платної моделі - це перспектива цього року. Однозначно друге півріччя. Чи буде це комісія, місячна передплата чи щось ще, поки не можу озвучувати. Зможу розголошувати деталі трохи пізніше», - сказав він.

    Читайте також

    За словами Лазаренка, компанія регулярно проводить експерименти з впровадження платної моделі, щоб зрозуміти, яка модель була б оптимальною для монетизації в Україні.

    «Тести були в листопаді, на початку квітня. Їх результати оптимістичні, як не дивно, українці готові платити за онлайн-сервіси», - заявив керівник BlaBlaCar.

    Він також уточнив, що зараз сервіс в більшості країн монетизований. У Франції, наприклад, стягується певний сервісний збір при бронюванні кожної поїздки виходячи з її вартості. При цьому для водія це все безкоштовно.

    Як повідомлялося, у жовтні 2018 року сервіс BlaBlaCar анонсував запуск монетизації для українських користувачів з листопада 2018 року. Планувалося, що можливість бронювання для пасажирів стане платною.

    BlaBlaCar зайшов в Україну 4 роки тому. Наразі сервісом користується близько 5 млн осіб.

    Зараз BlaBlaCar працює в 22 країнах, у сервісу - 65 млн користувачів, з яких 20 млн здійснюють поїздки щоквартально. Мобільна аудиторія BlaBlaCar - 30 млн осіб.

    Читайте також
    гроші водій автомобіль послуги мандрівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ