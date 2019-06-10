У центрі Києва не поділили дорогу Volkswagen і Skoda служби таксі Uber (фото, відео)



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У Volkswagen розбитий лівий бік, а переднє ліве колесо зі стійкою буквально вирвало назовні Фото: Інформатор

Обидва водії стверджують, що вони рухалися за зелений сигнал світлофора

У понеділок, 10 червня, на перетині вулиць Жилянської і Льва Толстого зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf і Skoda Fabia служби таксі Uber.

ДТП сталася близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Skoda, він рухався по вулиці Льва Толстого в бік вулиці Митрополита Василя Липківського. Чоловік за кермом Volkswagen їхав по вулиці Жилянській в бік центру Києва. На перехресті машини зіткнулися. Обидва водії стверджують, що вони рухалися на зелений сигнал світлофора.

Від удару автомобілі отримали серйозні пошкодження. У Skoda Fabia розбитий правий бік. Volkswagen Golf постраждав ще більше, у нього розбитий лівий бік, а переднє ліве колесо зі стійкою буквально вирвало назовні. Водії автомобілів отримали лише незначні травми.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця аварії встановить слідство.

Як повідомлялося, у неділю, 9 червня, під Києвом на Харківській трасі сталася смертельна ДТП: автомобіль ВАЗ-2115 виїхав з дороги і налетів на відбійник.