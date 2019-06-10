На Житомирщині перекинулася маршрутка з пасажирами, постраждало семеро людей



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Наразі деталі і обставини інциденту з'ясовують

ДТП сталася на під'їзній дорозі до траси Київ - Чоп у Новоград-Волинському районі

У Житомирській області маршрутка, що їхала з Києва до Луцька з пасажирами впала у кювет. Про це повідомляє в прес-служба поліції Житомирщини.

Зазначається, що ДТП сталася на під'їзній дорозі до траси Київ - Чоп у Новоград-Волинському районі.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги і з'їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

У поліції поінформували, що під час ДТП постраждали 7 пасажирів, двох з них, 22-річного жителя Львова і 50-річну жительку Новоград-Волинського району, доставили в лікарню. Решті постраждалих призначили амбулаторне лікування.

Наразі деталі і обставини інциденту з'ясовують.

Наголошується, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, 9 червня у Львівській області 20 осіб отруїлися на весіллі.