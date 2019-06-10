Новий вид шахрайства: киянам обіцяють спадщину на мільйони доларів



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Для отримання «спадщини» потрібно надіслати свої паспортні дані

Зловмисники почали виманювати у киян паспортні дані, обіцяючи спадщину від померлих мільйонерів-іноземців.

«Я працюю з «Banque Atlantique Togo» на посаді генерального секретаря закордонних справ, як секретаря покійного інженера Джорджа», — пише в одному з листів-спамів невідомий «доброзичливець», який представився містером Фабіо Дуру.

Для створення довіри автор листа надсилає копію якогось «сертифікату» і повідомляє, що його покійний клієнт (інженер Джордж) «був супутником колишнього президента Лівії Муаммара Каддафі».

Далі, намагаючись підтвердити свою «правду», автор листа демонструє фото (начебто з місця церковного поховання покійного).

Як стверджує містер Дуру, на банківському рахунку Джорджа залишилось $9,6 млн або 150 кг золота. Щоб отримати ці гроші він пропонує киянам виступити у ролі родичів покійного.

«Наш банк дасть вам гроші як найближчій особі покійного. Я не хочу, щоб гроші йшли до державної скарбниці як покинутий фонд. Тому я звертаюся до вас, щоб наш банк міг надати вам готівку і золото інженера Джорджа», — продовжує м-р Дуру.

У своєму листі загадковий містер пропонує укласти з ним угоду про те, щоб отриману суму розділити порівну. Для проведення банківської операції потрібно надіслати свої особисті дані — адресу, телефон, скан-копії паспорта (посвідчення).

Як показує аналіз, подібні спами нагадують сумнозвісні «нігерійські листи» — види шахрайства, що завітали до нас із далекої Африки.

Раніше суть цих афер полягала в тому, що зловмисники пропонували оплатити певну суму в обмін на майбутні солідні відсотки від фінансових операцій.

Якщо одержувач листа «клює» на такі приманки, йому надсилають декілька документів, на яких є навіть печатки.

«Спамщики» використовують різні схеми і ретельно підходять до вибору жертви, вивчаючи її у соцмережах.

Чим загрожує витік паспортних даних? На ваше ім'я можуть оформити кредит. Шахраям дістануться гроші, а вам — дзвінки колекторів про боргові зобов'язання.

За даними Асоціації банків України, може існувати зв'язок між шахраями і співробітниками фінансових установ.

Особа, паспортні дані якої використовуються заради чужої наживи, обов'язково дізнається про такі махінації, але набагато пізніше (коли отримає борговий лист із банку).

Джерело: Вечірній Київ