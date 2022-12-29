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Блаженніший Святослав закликав молитися за папу-емерита Венедикта XVI

Юрій Лящук
glavcom.ua
Блаженніший Святослав закликав молитися за папу-емерита Венедикта XVI
Стан здоров’я папи-емерита погіршився з огляду на поважний вік
фото з відкритих джерел

Папа-емерит виявився «неймовірно обізнаним і стурбованим ситуацією в Україні та запевнив, що молиться за український народ»

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав закликав Синод Єпископів УГКЦ, а також все духовенство, монашество і вірних Церкви єднатися в молитві за папу-емерита Венедикта XVI, як про це попросив Папа Франциск у середу, 28 грудня, наприкінці загальної аудієнції. Відповідна заява з'явилась на сайті УГКЦ.

Блаженніший Святослав, зокрема, пригадав цьогорічну особисту зустріч із папою-емеритом у монастирі «Матір Церкви» («Mater Ecclesiae»), яка відбулася 9 листопада під час його візиту до Рима. Тоді, за словами Глави УГКЦ, папа-емерит виявився «неймовірно обізнаним і стурбованим ситуацією в Україні та запевнив, що молиться за український народ».

«Вся Українська Греко-Католицька Церква, – додав Блаженніший Святослав, – прагне єднатися в молитві навколо цього великого свідка нашого часу, дякуючи йому за мовчазне свідчення як папи-емерита і водночас намагаючись продовжувати його працю для єдності Церкви, що було надзвичайною ознакою його понтифікату».

Як відомо, у середу, 28 грудня, наприкінці загальної аудієнції Папа Франциск звернувся до всіх з окремим проханням про особливу молитву за свого 95-річного попередника. Директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні, коментуючи цей заклик, зазначив, що «протягом останніх годин стан здоров’я папи-емерита погіршився з огляду на поважний вік. На цей час він перебуває під контролем і постійним наглядом лікарів».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у своїй проповіді напередодні Різдва натякнув на війну в Україні, оголосивши, що у світі рівень жадібності та жаги влади настільки великий, що деякі хочуть «поглинути навіть своїх сусідів».

Також Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України «світовою війною», яка не завершиться найближчим часом.

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Теги: Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук Папа Римський церква

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