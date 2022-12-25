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Папа Римський у передріздвяній проповіді згадав про війну в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Папа Римський у передріздвяній проповіді згадав про війну в Україні
Папа Римський напередодні Різдва закликав допомагати постраждалим від війни
фото із відкритих джерел

Папа Римський побудував свою різдвяну проповідь навколо теми жадібності та масового споживання

Папа Римський Франциск у своїй проповіді напередодні Різдва натякнув на війну в Україні, оголосивши, що у світі рівень жадібності та жаги влади настільки великий, що деякі хочуть «поглинути навіть своїх сусідів». Про це повідомляє «Голос Америки».

Свою проповідь Папа Римський побудував навколо теми жадібності та масового споживання, закликаючи людей поглянути за межі споживання, наново відкрити для себе значення Різдва Христового та згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.

«Чоловіки і жінки в нашому світі, які прагнуть багатства і влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів і сестер. Скільки ми бачили воєн! І в скільки місцях навіть сьогодні нехтують людською гідністю і свободою!», – сказав він.

З того часу, як у лютому Росія вдерлася в Україну, Папа Франциск виступав проти війни майже на кожному публічному заході, засуджуючи те, що він назвав звірствами та неспровокованою агресією.

Зазначається, що Папа Франциск вже вдесяте зустрічає свято Різдва Христового як понтифік. Цьогорічна меса в базиліці Святого Петра, місткістю близько семи тисяч осіб, вперше пройшла без суворих антиковідних обмежень. Ще близько чотирьох тисяч людей взяли участь у різдвяній службі, стоячи у досить теплу ніч на площі Святого Петра.

Як і останні кілька місяців, біль у коліні не дозволяла Папі Франциску стояти тривалий час, тому одному з кардиналів було доручено очолити службу біля вівтаря найбільшої церкви християнського світу.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України «світовою війною», яка не завершиться найближчим часом.

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Теги: росія Папа Римський війна Україна

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