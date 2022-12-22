Як Папа Римський змінив риторику щодо війни в Україні: найгучніші заяви

Папа Римський неодноразово публічно закликав до миру і навіть плакав, відчуваючи біль української нації

Останнім часом риторика Папи Римського Франциска щодо війни в Україні сильно змінилася, у порівнянні з попередніми заявами. Якщо раніше він відверто уникав засудження Росії, то тепер, навпаки, усе частіше висловлюється про злочини країни-терористки.

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За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова щодо війни, проте наразі його риторика змінилася. Понтифік неодноразово публічно закликав до миру і навіть плакав, відчуваючи біль української нації.

Порятунок українців

Наприкінці лютого Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори для допомоги біженцям з України.

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«Ті, хто розв’язує війну, забувають про людяність. Вона виходить не від людей», – сказав понтифік.

Він заявив, що його шокують кадри з літніми людьми і матерями з дітьми, які шукають притулку і рятуються з дітьми. «Це брати та сестри, для яких ми маємо терміново відкрити гуманітарні коридори», – наголосив Єпископ Римський.

Героїзм українського народу

На початку літа Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує президента країни-агресора Володимира Путіна. Також він висловив захоплення героїзмом українського народу.

«Україна є експертом у стражданнях через рабство та війни. Це багата країна, яка завжди була розрізана волею тих, хто хотів заволодіти нею, щоб експлуатувати. Неначе сама історія сформувала Україну як країну-героя. Цей героїзм зворушує наші серця», – сказав він.

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«Я дуже хотів би підкреслити цей момент: героїзм українського народу. Перед нашими очима ситуація світової війни, глобальних інтересів, продажу зброї та геополітичного привласнення – і мученицька жертва героїчного народу», – додав голова католицької церкви.

Біль українців

Восени понтифік висловив солідарність з українським народом, що потерпає від наслідків масованих ракетних обстрілів з боку РФ. Крім того, він сказав, що «носить у собі біль українців».

«У ці дні моє серце постійно звернене до українського народу, зокрема, до мешканців місцевостей, проти яких загострилися бомбардування», – висловився Папа Франциск.

Він також додав, що молиться, щоби «зупинився ураган насильства».

Звернення до російського диктатора

У жовтні Франциск вперше прямо звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням зупинити «спіраль насильства і смерті» в Україні. Він згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і кілька разів казав, що війна загрожує застосуванням ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.

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Заклик до припинення вогню

Папа Римський Франциск у листопаді засудив одну із десятків хвиль ракетних атак на Україну.

«Я з болем і занепокоєнням дізнався про нову і ще жорстокішу ракетну атаку на Україну, яка спричинила загибель людей і пошкодження значної частини цивільної інфраструктури», – сказав голова католицької церкви.

Понтифік закликав до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації, і попросив Бога «поспішити» припинити війну.

«Молімося, щоб Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб прагнення до миру запанувало в мученицькій Україні, щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу», – наголосив він.

Геноцид українців

Наприкінці осені Єпископ Римський заявляв, що українці дійсно страждають від «мучеництва агресії». Наслідки війни для нашого народу він порівняв із геноцидом, який влаштував у 1930-х роках проти України Йосип Сталін.

«Цієї суботи (26 листопада) відзначається річниця жахливого геноциду, Голодомору, винищення людей голодом 1932-1933 років, який був штучно викликаний Сталіним. Давайте помолимося за жертв цього геноциду та помолимося за всіх українців, дітей, жінок, старих, які сьогодні страждають як мученики від агресії», – зауважив Франциск.

Російська держава на чолі з Путіним – винуватиця війни

Папа Римський Франциск заявив, що вважає Росію та президента Володимира Путіна винними у війні проти України, назвавши при цьому українців «народом-мучеником».

«Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються», – зазначив понтифік.

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При цьому Папа припустив, що найбільшу жорстокість виявляють деякі національні меншини РФ.

«Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти й так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Немає потреби вказувати ім'я та прізвище», – додав Франциск.

Порівняння РФ із нацистами

На початку грудня Папа прирівняв російську «операцію» з операцією нацистів у роки Другої світової війни, що здійснювалася проти євреїв.

«Історія повторюється. Ми бачимо зараз, що відбувається в Україні», – заявив Франциск.

Допомога українцям

Папа Римський закликав до скромного Різдва, а витрачені на подарунки гроші пожертвувати на допомогу «стражденному народу України».

«Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми зекономимо, людям України, які цього потребують», – сказав понтифік.

Він закликав до «конкретних жестів» милосердя для українців у святковий період. Протягом останніх місяців Ватикан організовував гуманітарні поставки, включно з надсиланням термоодягу українцям, які страждають від зимових холодів із обмеженим опаленням та електроенергією.

«Вони голодні. Їм холодно. Так багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво у мирі та з Господом, але з українцями в серці», – додав Папа.

Мир як різдвяний подарунок

У подарунок на Різдво Папа Римський Франциск хотів би «трохи миру».

«Скільки у світі воєн! Та, яка зараз в Україні, нас більше стосується, але згадаймо і М'янму, Ємен, Сирію, де вони воюють вже 13 років», – сказав Єпископ Римський.

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Кінець війни

Нещодавно голова католицької церкви назвав війну в Україні глобальною. Він не вірить, що вона закінчиться найближчим часом.

«Я не бачу кінця в найближчій перспективі, тому що це глобальна війна. Давайте не будемо забувати про це. Є багато рук, які помішують котел війни. Це глобально. Я думаю, що війна починається тоді, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати. На карту поставлено дуже багато чого», – зауважив понтифік.

«Те, що відбувається в Україні, жахає. Там так багато жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати», – наголосив Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше Франциск заявляв, що «гавкіт НАТО біля дверей Росії», можливо, призвів до вторгнення в Україну і що не певен, чи повинні інші країни постачати Україні більше зброї.

Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців і росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка і росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів.