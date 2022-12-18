Папа Римський назвав війну РФ проти України світовою

Папа Франциск не бачить кінця війни РФ проти України у короткостроковій перспективі

Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України «світовою війною», яка не завершиться найближчим часом. Про це понтифік заявив в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не бачу кінця у короткостроковій перспективі, тому що це світова війна. Не забуватимемо про це. Багато рук мішають казан війни. Це глобально. Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато», – заявив понтифік.

Папа Римський розповів, що український президент Володимир Зеленський утретє направив до нього одного зі своїх релігійних радників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я на зв'язку, приймаю, допомагаю», – додав він.

Також понтифік розповів, що на Різдво як подарунок хотів би отримати «трохи миру».

«Трохи миру. Скільки у світі воєн! Та, яка в Україні, стосується нас найбільше, але давайте згадаємо М'янму, Ємен, Сирію, де вони воюють уже тринадцять років», – заявив єпископ, відповідаючи на запитання журналіста про подарунок на Різдво.

Раніше Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна за війну в Україні.