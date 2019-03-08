Богослужіння УГКЦ 7 квітня у Софії Київській не відбудеться



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Богослужіння не відбудеться через реставрацію

Богослужіння нашої Української греко-католицької церкви 7 квітня 2019 року у соборі Святої Софії у Києві не відбудеться. Про це повідомив департамент інформації УГКЦ.

За його словами, це богослужіння не відбудеться через реставраційні роботи у храмі. Про це стало відомо просто під час зустрічі 7 березня глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава з предстоятелем Православної церкви України блаженнішим Епіфанієм. Було повідомлено, що Софійський собор, головна святиня України, буде найближчим часом недоступна для богослужінь жодної із церков.

«Блаженніший Святослав, пояснюючи прагнення наших вірних молитися у Софійському соборі, наголосив, що цей храм є спільним домом усіх дітей церкви Володимирового Хрещення та матірнім для усіх наших катедральних соборів. Бажаючи молитися у цьому храмі, ми хотіли засвідчити нашу церковну спорідненість з нашими православними братами. Цей рух є рухом до наших джерел, до зростання у благодаті Володимирового Хрещення, до відновлення єдності колись єдиної, а нині ще поділеної Київської Церкви», - йдеться у повідомленні УГКЦ.

Предстоятелі українських церков підтвердили незмінне прагнення обох сторін до порозуміння, співпраці та спільного служіння українському народові. Блаженніший Святослав наголосив на тому, що дорожньою картою такого зближення є дослідження нашого спільного коріння, міжцерковне примирення та зцілення історичної пам’яті, додали там.

Було зазначено, що церкви є щойно на початку цього спільного шляху.

«Допоки цієї єдності ще немає, жодна із церков-спадкоємниць цієї церкви не може одноосібно посідати старовинний собор Премудрості Божої, Софії Київської. Він має радше бути місце зустрічі нащадків софійної Київської Церкви, бути нагадуванням, закликом, будителем і надією на наше поєднання в Христі», - йдеться щодо цього у посланні Блаженнішого Святослава «Наша Свята Софія».

Нагадаємо, під час засідання Священного синоду Православної церкви Україниобговорили позицію Української православної церкви у зв’язку з публічно оголошеним наміром звершення у Соборі Святої Софії Київської католицького літургійного богослужіння східного обряду.

Раніше патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

Митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Після повернення Блаженнійший Святослав з-за кордону до України планується особиста зустріч очільників Церков.