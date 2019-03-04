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    Суспільство

    Православна церква України зібралась на Синод

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    Станом на 1 березня до Православної церкви України&nbsp;перейшло з Московського патріархату 402 храми та два кафедральні собори - Православна церква України зібралась на Синод
    Станом на 1 березня до Православної церкви України перейшло з Московського патріархату 402 храми та два кафедральні собори

    Синод проходить у Будинку митрополита на території Софії Київської

    У Будинку митрополита на території Софії Київської у Києві розпочалося засідання Священного Синоду Православної церкви України. Про це повідомили у прес-службі ПЦУ. 

    «4 березня 2019 р. у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної церкви України», - йдеться у повідомленні. 

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    Як повідомлялося, станом на 1 березня до Православної церкви України перейшло з Московського патріархату 402 храми та два кафедральні собори.

    Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

    Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки

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