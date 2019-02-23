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    Думки вголос

    Звернення Святійшого патріарха Філарета до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава

    • Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

      Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    • Розсилка
    Звернення Святійшого патріарха Філарета до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава

    22 лютого 2019 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, у зв'язку з намірами Української Греко-Католицької Церкви провести прощу і звершити Божественну літургію в соборі Святої Софії у м. Києві, надіслав звернення до Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука

    Ваше Блаженство!

    Із засобів масової інформації стало відомо, що Ви плануєте 7 квітня 2019 року провести прощу та богослужіння у соборі Святої Софії у Києві. Отримавши повідомлення від Міністра культури України Євгена Нищука, Ви закликали духовенство і вірян Української Греко-Католицької Церкви приїхати до Києва на Софійську площу та взяти участь у Божественній літургії в соборі Святої Софії.

    Це незвичайне явище, бо Українська Греко-Католицька Церква ніколи не звершувала Божественну Літургію у центрі Українського Православ’я – соборі Святої Софії. Якщо відбудеться ця подія, то вона викличе спротив з боку православних українців. Ця подія схожа на те, якби хтось з Православних Предстоятелів звершив Божественну літургію у соборі святого апостола Петра в Римі.

    У соборі Святої Софії, нещодавно, відбулася Інтронізація Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, у якій взяли участь представники Вселенського Патріархату та єпископат об’єднаної Української Православної Церкви.

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    Ми стурбовані цією запланованою подією, яка може викликати протистояння між православними і греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні. В час, коли триває війна за незалежність і цілісність України на сході нашої держави, ми покликані свідчити і зберігати мир і єдність у суспільстві. Є небезпека, що цю ситуацію для проведення провокацій може використати Росія, щоб нашкодити українському народові.

    Ми хочемо і надалі зберігати добрі стосунки між Українською Православною Церквою та Українською Греко-Католицькою Церквою, які склались між нами протягом останніх десятиліть.

    Не бажаючи міжконфесійного напруження, просимо Вас відмовитись від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії у Києві.

    Віримо і сподіваємось, що ми і надалі будемо підтримувати добрі відносини в дусі взаємоповаги і любові та спільно служити на благо українського народу.

    Філарет,
    Патріарх Київський
    і всієї Руси-України

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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