Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
На заході вдень очікуються дощі, температура становитиме 15-18 градусів вище нуля
В Україні в понеділок, 12 жовтня, температура повітря підвищиться до +24 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
На заході вдень очікуються дощі, температура становитиме 15-18 градусів вище нуля, а вночі 9-12.
На території північної частини України вдень буде 17-22 градуси тепла, а вночі – 10-13.
У центральній частині України та на сході вдень температура повітря підвищиться до +19...22 градусів, а вночі - до + 10...12.
На півдні синоптики прогнозують суху погоду, температура повітря вдень від +20 до +24, а вночі від +11 до +16.
У Києві вдень буде 19-21 градусів тепла, а вночі – 11-13 градусів вище нуля. Опадів цієї доби не прогнозують.