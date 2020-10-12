Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня



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Частину України накриють дощі

На заході вдень очікуються дощі, температура становитиме 15-18 градусів вище нуля

В Україні в понеділок, 12 жовтня, температура повітря підвищиться до +24 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На заході вдень очікуються дощі, температура становитиме 15-18 градусів вище нуля, а вночі 9-12.

На території північної частини України вдень буде 17-22 градуси тепла, а вночі – 10-13.

У центральній частині України та на сході вдень температура повітря підвищиться до +19...22 градусів, а вночі - до + 10...12.

На півдні синоптики прогнозують суху погоду, температура повітря вдень від +20 до +24, а вночі від +11 до +16.

У Києві вдень буде 19-21 градусів тепла, а вночі – 11-13 градусів вище нуля. Опадів цієї доби не прогнозують.