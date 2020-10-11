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    Суспільство

    В Україні місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 11 жовтня

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    В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі - В Україні місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 11 жовтня
    В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі

    Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 23 градусів

    У неділю, 11 жовтня, у західних, південних та східних областях України місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Уночі та вранці у західних областях подекуди туман.

    Температура вночі 7-13 градусів, на узбережжі морів до 17 градусів. Удень 14-20 градусів, на півдні країни до 23 градусів.

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    У Києві в неділю буде без опадів. Температура вночі 10-12 градусів, удень 17-19 градусів. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр дощ
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