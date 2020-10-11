В Україні місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 11 жовтня
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі
Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 23 градусів
У неділю, 11 жовтня, у західних, південних та східних областях України місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Уночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Температура вночі 7-13 градусів, на узбережжі морів до 17 градусів. Удень 14-20 градусів, на півдні країни до 23 градусів.
У Києві в неділю буде без опадів. Температура вночі 10-12 градусів, удень 17-19 градусів.