  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ увійшов у ТОП-5 міст світу з найбруднішим повітрям

    • Розсилка
    Сьогодні Київ посідає 4 місце у світовому рейтингу забруднених міст&nbsp; - Київ увійшов у ТОП-5 міст світу з найбруднішим повітрям
    Сьогодні Київ посідає 4 місце у світовому рейтингу забруднених міст 

    Уранці в неділю мешканцям столиці краще не виходити на вулицю

    Київ увійшов до десятки рейтингу забруднення повітря у містах. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Станом на 8:00 11 жовтня Київ посідає 4 місце у світовому рейтингу забруднених міст з індексом 155.

    yttyyt

    Нагадаємо, 3 жовтня в цьому ж рейтингу Київ посідав 6 місце. Тоді рівень забруднення повітря був з індексом 111 при нормі у 50.

    Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня Київ знаходиться на 35 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Ситуація в столиці України описується як «помірна».

    До слова, у ніч на 9 жовтня температура повітря в Києві не опустилася нижче +13,4°С. Таким чином минула ніч виявилась найтеплішою за 131 рік, попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С. 

    Читайте також:
    Вулиці Києва знову почали обробляти дезінфікуючими засобами (фото)
    екологія Київ повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies