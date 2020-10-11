Київ увійшов у ТОП-5 міст світу з найбруднішим повітрям



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Сьогодні Київ посідає 4 місце у світовому рейтингу забруднених міст

Уранці в неділю мешканцям столиці краще не виходити на вулицю

Київ увійшов до десятки рейтингу забруднення повітря у містах. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 8:00 11 жовтня Київ посідає 4 місце у світовому рейтингу забруднених міст з індексом 155.

Нагадаємо, 3 жовтня в цьому ж рейтингу Київ посідав 6 місце. Тоді рівень забруднення повітря був з індексом 111 при нормі у 50.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня Київ знаходиться на 35 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Ситуація в столиці України описується як «помірна».

До слова, у ніч на 9 жовтня температура повітря в Києві не опустилася нижче +13,4°С. Таким чином минула ніч виявилась найтеплішою за 131 рік, попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С.

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