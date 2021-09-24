Дощ у Києві: дорожні служби борються з підтопленнями (фото)

Гідрослужби столиці працюють у посиленому режимі

У п’ятницю, 24 вересня, у Києві триває дощ, на місцях можливих підтоплень чергують бригади гідрослужби з технікою. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Також проблемні ділянки моніторять із міського ситуаційного центру, який працює на базі КК «Київавтодор».

Паралельно бригади очищають решітки зливостоків від сміття та листя, яке восени накопичується постійно. Працюють і гідромонітори для очистки колекторів дощової каналізації.

Станом на 11:00 підтоплень на балансовій мережі дорожньої служби не виявлено.

Опади прогнозують і найближчими днями. Тож гідрослужби продовжать роботу в посиленому режимі.

Для очищення зливостоків, а також ліквідації наслідків підтоплень «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах слід звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, 24 вересня погода в Києві різко погіршилася. Вранці у столиці був сильний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що перед вихідними у Києві потеплішає та наступний тиждень порадує сонцем і високими градусами повітря.

19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря 19 вересня опустилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

За середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.