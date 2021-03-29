«Covid безжально змінив життя людей». Уряд оголосив кампанію протидії домашньому насильству

Мінсоцполітики: «Багатьом людям здається, що насильство найчастіше відбувається у сім’ях, де зловживають алкоголем... Однак, це не так»

Українці, що потерпають від домашнього насильства, можуть звертатися на номери «гарячих ліній» Міністерства соціальної політики України для консультацій

Міністерство соціальної політики розпочинає інформаційну кампанію «Не дай домашньому насильству шанс!». Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики 29 березня.

В уряді зазначають, що «для переважної більшості людей домашнє насильство – це традиційно вкорінена норма, установлена поколіннями». Мінсоцполітики підкреслює: «Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства».

«Насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає на їх репродуктивне здоров’я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я. COVID безжально змінив життя людей, з’явились додаткові фактори, які провокують прояви домашнього насильства». Саме тому Міністерство соціальної політики України розпочинає інформаційну кампанію «Не дай домашньому насильству шанс!», – йдеться в повідомленні.

Також в Мінсоцполітики наголошують: «Багатьом людям здається, що насильство найчастіше відбувається у сім’ях, де зловживають алкоголем чи вживають наркотики, що жертвами насильства стають неосвічені особи. Однак, це не так!» В уряді зазначають, що «домашнє насильство має місце в сім’ї незалежно від соціального статусу, релігійних переконань чи етнічного походження».

«Мінсоцполітики інформує: якщо ви потребуєте консультації, боїтесь звертатись до поліції з даного питання чи з інших причин, то можете зателефонувати на номери «гарячих ліній», де вам нададуть консультації та роз’яснення», – кажуть в уряді.

Українці можуть звернутися за такими телефонами: 1547; 0800500335; 116123 (з мобільного); 0800500225 (дитяча лінія) або 116111 (з мобільного); 1545 (урядова гаряча лінія); 0800213103 (Координаційний центр з надання правової допомоги).

Нагадаємо, муніципальна консультантка фонду ООН в галузі народонаселення в Україні Людмила Акімова повідомляла, що протягом 2020 року кількість випадків домашнього насильства, зафіксованих в Одесі, збільшилася вдвічі проти аналогічних показників за 2019 рік.