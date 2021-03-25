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    В Одесі вдвічі зросла кількість випадків домашнього насильства в період пандемії

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    Наразі 3 тисячі 500 людей перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства - В Одесі вдвічі зросла кількість випадків домашнього насильства в період пандемії
    Наразі 3 тисячі 500 людей перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства
    фото: dw.com

    Зокрема в 2020 році зафіксували 9 тисяч 447 випадків

    Протягом 2020 року кількість випадків домашнього насильства, зафіксованих в Одесі, збільшилася вдвічі проти аналогічних показників за 2019 рік. Про таке повідомила муніципальна консультантка фонду ООН в галузі народонаселення в Україні Людмила Акімова, пише Суспільне.

    За її словами, під час пандемії кількість випадків домашнього насильства в Одесі зросла. Зокрема в 2020 році зафіксували 9 тисяч 447 випадків, натомість у 2019 році їх було 4 тисячі 800.

    Також, за даними Акімової, торік виписали 1 тисячу 117 термінових заборонних приписів. Наразі 3 тисячі 500 людей перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства.

    «Ми маємо чітко усвідомити, що домашнє насильство є порушенням прав людини, це злочин та питання безпеки нашої громади», – зауважила Акімова.

    Вона також розповіла, що фонд ООН протягом трьох років буде підтримувати створення в Одесі муніципальної системи з протидії домашньому насильству. За словами представниці фонду, в 2020 році відбувся конкурс проєктів, в якому Одеса стала переможцем.

    «Одеса – перша в Україні створила в системі департаменту управління сімейної та гендерної політики зі спеціальним відділом протидії домашньому насильству і торгівлі людей. А також прийняла спеціальну муніципальну програму», – наголосила Акімова.

    Нагадаємо, у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства, який намагався вистрибнути з вікна 24 поверху, після того, як побив дружину.

    Теги: Одеса ООН домашнє насильство злочин
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