Новий притулок для жертв домашнього насильства зʼявиться у Києві – КМДА

Зараз у «кризовій кімнаті» можна залишатися на 10 діб, в майбутньому притулку можна буде перебувати шість місяців

В новому кризовому центрі потерпілі від насильства зможуть перебувати до пів року

Ще один притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства планується відкрити у столиці України. Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, він має розв’язати проблему тих, хто після 10-денного перебування в кімнатах кризового реагування не зміг вирішити питання з подальшим проживанням.

«Коли було відкрито перші «кризові кімнати», то ми, фактично, вирішили проблему з відселенням постраждалих від кривдників. Але виникла нова проблема – не всім вистачає 10 днів, щоб визначитися з тим, що робити далі, куди йти. Притулок же дає можливість проживання до півроку. За цей час можна отримати всю необхідну юридичну і психологічну допомогу, знайти роботу, житло. Приміщення під притулок ми вже знайшли, триває процес його передачі на баланс Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству після чого, там розпочнуть ремонтні роботи. Район ми не називатимемо задля безпеки», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що протягом минулого місяця поліція зафіксувала 1314 звернень щодо домашнього насильства. До міської служби «Телефон довіри» з питанням домашнього насильства звернулося 365 осіб, серед яких 299 жінок та 66 чоловіків.

Послугами кімнат кризового реагування, а саме: тимчасового місця безпечного перебування, скористалися 8 жінок та 3 дітей. Усього ж із початку року зафіксовано 2818 звернень щодо домашнього насильства до поліції та 821 – до міської служби «Телефон довіри».

Окрім того, заступниця голови КМДА нагадала, що постраждалі від домашнього насильства можуть звернутися телефоном на муніципальну гарячу лінію «15-00» або особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу.

Як повідомлялося раніше, у грудні притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства почав працювати у Білій Церкві.