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    Суспільство

    ДБР викликає депутата «Батьківщини» Дубіля на допит у справі про підкуп виборців

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    Валерія Дубіля підозрюють у створенні&nbsp;&laquo;виборчої піраміди&raquo; для перемоги на виборах президента конкретного кандидата - ДБР викликає депутата «Батьківщини» Дубіля на допит у справі про підкуп виборців
    Валерія Дубіля підозрюють у створенні «виборчої піраміди» для перемоги на виборах президента конкретного кандидата

    Допит призначено на 10 ранку 28 лютого

    Державне бюро розслідувань викликало народного депутата фракції «Батьківщина» Валерія Дубіля для участі у допиті в кримінальному провадженні за ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України як свідка. Про це стало відомо з власних джерел.

    Допит призначено на 10 ранку 28 лютого.

    Частина 1 статті 255 ККУ передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років за «створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, що вчинялися такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп».

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    Як повідомлялося, 21 лютого заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко повідомив, що співробітники СБУ викрили «виборчу піраміду» у низці регіонів України, що працювала під керівництвом народного депутата України і мала на меті забезпечити конкретному кандидату перемогу на виборах. Вдалося також з’ясувати прізвище народного депутата України, який організував і контролював діяльність «виборчої піраміди». Ним виявися член партії ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль.

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