ДБР викликає депутата «Батьківщини» Дубіля на допит у справі про підкуп виборців



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Валерія Дубіля підозрюють у створенні «виборчої піраміди» для перемоги на виборах президента конкретного кандидата

Допит призначено на 10 ранку 28 лютого

Державне бюро розслідувань викликало народного депутата фракції «Батьківщина» Валерія Дубіля для участі у допиті в кримінальному провадженні за ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України як свідка. Про це стало відомо з власних джерел.

Допит призначено на 10 ранку 28 лютого.

Частина 1 статті 255 ККУ передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років за «створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, що вчинялися такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп».

Як повідомлялося, 21 лютого заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко повідомив, що співробітники СБУ викрили «виборчу піраміду» у низці регіонів України, що працювала під керівництвом народного депутата України і мала на меті забезпечити конкретному кандидату перемогу на виборах. Вдалося також з’ясувати прізвище народного депутата України, який організував і контролював діяльність «виборчої піраміди». Ним виявися член партії ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль.