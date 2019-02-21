ЗМІ назвали кандидата, на якого нібито працювала «виборча піраміда», викрита СБУ



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На підкуп виборців лише у Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській областях планувалося витратити майже 1,7 мільярда гривень, - Кононенко

У результаті понад 30 обшуків було вилучено десятки тисяч доларів, розписки про виплату коштів та інші документи, - СБУ

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, 21 лютого, повідомив, що співробітники національної спецслужби викрили «виборчу піраміду» у низці регіонів України, що працювала під керівництвом народного депутата України і мала на меті забезпечити конкретному кандидату перемогу на виборах.

За словами Кононенка, у результаті понад 30 обшуків, що проводяться у членів угруповання, яке мало на меті масштабний підкуп виборців, вилучили десятки тисяч доларів, розписки про виплату коштів та інші документи.

Поняті, які були присутні під час проведення однієї з слідчих дій, надали фото, на яких зображені купюри та графіки розподілу «чорної каси», що мала забезпечити перемогу одному з кандидатів в президенти. На фото видно, що в приміщенні знаходяться також агітаційні матеріали на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Згдіно вилученого запланованого бюджету розподілу грошових коштів, що мав забезпечити реалізацію спецпроекту «Перемога у 1-му турі та захист результату по округам», лише на три області – Вінницьку, Волинську та Дніпропетровську, на підкуп виборців планували витратити майже 1,7 мільярда гривень. Вартість купівлі одного голосу в цих областях відповідно становила 1586 гривень, 1443 гривні і 1049 гривень.

Вдалося також з’ясувати прізвище народного депутата України, який організував і контролював діяльність «виборчої піраміди». Ним виявися член партії ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль. На даний момент соратника Юлії Тимошенко вже госпіталізували з діагнозом «гіпертонічний криз».

Як повідомлялося, у СБУ розповіли про результати обшуків у членів «виборчої піраміди».

Також раніше писали, що СБУ і ДБР проводить обшуки у співробітників запорізького штабу «Батьківщини».