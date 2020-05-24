Депутат Тищенко вже готується до мерства в Києві. Пише ролики
Екснардеп опублікував зйомки проморолика Тищенка у соцмережі
Народний депутат з фракції «Слуга народу», ресторатор Микола Тищенко почав знімати проморолики для участі у виборах мера Києва.
Відео зйомок проморолику нардепа оприлюднив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат Борислав Береза.
«Це так мило. Не чекаючи внутрішніх праймеріз всередині «Слуги народу», хтось мабуть вже домовився з Єрмаком і вже знімає відео на мерські вибори у Києві. Схоже, що Дубинський і Ткаченко вже злиті ...», - написав Береза.
Водночас, екснардеп подякував «своїм, які у є скрізь і злили це відео».
Як повідомлялося, народний депутат Микола Тищенко після скандалу з «Велюром» пересів на маршрутку (фото).
Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.
Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину