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    Суспільство

    Депутат Тищенко вже готується до мерства в Києві. Пише ролики

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    Микола Тищенко мабуть вже домовився з Єрмаком і вже знімає відео на мерські вибори у Києві, - написав Береза - Депутат Тищенко вже готується до мерства в Києві. Пише ролики
    Микола Тищенко мабуть вже домовився з Єрмаком і вже знімає відео на мерські вибори у Києві, - написав Береза

    Екснардеп опублікував зйомки проморолика Тищенка у соцмережі

    Народний депутат з фракції «Слуга народу», ресторатор Микола Тищенко почав знімати проморолики для участі у виборах мера Києва.

    Відео зйомок проморолику нардепа оприлюднив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат Борислав Береза.

    «Це так мило. Не чекаючи внутрішніх праймеріз всередині «Слуги народу», хтось мабуть вже домовився з Єрмаком і вже знімає відео на мерські вибори у Києві. Схоже, що Дубинський і Ткаченко вже злиті ...», - написав Береза.

    Водночас, екснардеп подякував «своїм, які у є скрізь і злили це відео».

    Як повідомлялося, народний депутат Микола Тищенко після скандалу з «Велюром» пересів на маршрутку (фото).

    Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину

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