  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп Тищенко після скандалу з «Велюром» пересів на маршрутку (фото)

    • Розсилка
    <span lang="UK">Нардеп Микола Тищенко проїхався в одній зі столичних маршруток&nbsp;</span> - Нардеп Тищенко після скандалу з «Велюром» пересів на маршрутку (фото)
    Нардеп Микола Тищенко проїхався в одній зі столичних маршруток 

    «Слуга народу» мріє стати мером Києва і вже почав піаркампанію

    Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який не проти стати мером Києва, днями вирішив перевірити, чи готовий громадський транспорт Києва запрацювати у звичайному режимі з 23 травня.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Тищенко проїхався в одній зі столичних маршруток і заявив, що шокований побаченим.

    «Пасажири не дотримуються рекомендованих дистанцій, тому що розмітка на зупинках просто відсутня. А люди стоять у черзі по кілька годин! Водії не мають елементарних засобів захисту і вимушені проводити дезінфекцію самотужки лише за допомогою звичайної води та першої ліпшої ганчірки», - запевняє нардеп.

    Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину

    Читайте також:
    Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ