Нардеп Тищенко після скандалу з «Велюром» пересів на маршрутку (фото)
«Слуга народу» мріє стати мером Києва і вже почав піаркампанію
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який не проти стати мером Києва, днями вирішив перевірити, чи готовий громадський транспорт Києва запрацювати у звичайному режимі з 23 травня.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Тищенко проїхався в одній зі столичних маршруток і заявив, що шокований побаченим.
«Пасажири не дотримуються рекомендованих дистанцій, тому що розмітка на зупинках просто відсутня. А люди стоять у черзі по кілька годин! Водії не мають елементарних засобів захисту і вимушені проводити дезінфекцію самотужки лише за допомогою звичайної води та першої ліпшої ганчірки», - запевняє нардеп.
Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.
Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину