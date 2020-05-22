Нардеп Тищенко після скандалу з «Велюром» пересів на маршрутку (фото)



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Нардеп Микола Тищенко проїхався в одній зі столичних маршруток

«Слуга народу» мріє стати мером Києва і вже почав піаркампанію

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який не проти стати мером Києва, днями вирішив перевірити, чи готовий громадський транспорт Києва запрацювати у звичайному режимі з 23 травня.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Тищенко проїхався в одній зі столичних маршруток і заявив, що шокований побаченим.

«Пасажири не дотримуються рекомендованих дистанцій, тому що розмітка на зупинках просто відсутня. А люди стоять у черзі по кілька годин! Водії не мають елементарних засобів захисту і вимушені проводити дезінфекцію самотужки лише за допомогою звичайної води та першої ліпшої ганчірки», - запевняє нардеп.

Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину

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