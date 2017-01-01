Чинному президенту Національної академії наук України — 99 років

Президент України привітав Бориса Патона із Днем народження

Президент України Петро Порошенко привітав президента Національної академії наук України, академіка Бориса Патона із 99-річчям. «Вітаю з 99-річчям великого українського науковця та винахідника Бориса Патона. Непересічний розум, життєва енергія та працелюбність Бориса Патона вражає. А його творчий доробок назавжди закарбує його ім'я в історію



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Фото з відкритих джерел Президент Національної академії наук України, академік Борис Патон

Президент України привітав Бориса Патона із Днем народження

Президент України Петро Порошенко привітав президента Національної академії наук України, академіка Бориса Патона із 99-річчям.

«Вітаю з 99-річчям великого українського науковця та винахідника Бориса Патона. Непересічний розум, життєва енергія та працелюбність Бориса Патона вражає. А його творчий доробок назавжди закарбує його ім'я в історію світової науки», – йдеться в привітанні, опублікованому на сторінці Порошенка у Facebook.

Борис Патон – український науковець, автор понад 400 винаходів. Президент НАНУ з 1962 року. Його наукові дослідження стосуються автоматизації зварювальних процесів та керуванню ними; новим процесам зварювання (електрошлакове, електронно-променеве, плазмове і лазерне, гібридне лазерно-дугове та лазерно-плазмове); розробці космічних технологій зварювання.

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