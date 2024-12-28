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Для ветеранів та їхніх родин спрощено подачу заяви на оплату комуналки: як це зробити

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Для ветеранів та їхніх родин спрощено подачу заяви на оплату комуналки: як це зробити
У спрощеній заяві ветеран має зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше
фото з відкритих джерел

Замість двох окремих заяв (про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг), подається одна спрощена ‒ про взяття на облік та про надання пільг

Згідно з проєктом, що полегшує отримання пільг для ветеранів та їхніх рідних, тепер для цього можна подати спрощену заяву онлайн без зайвої бюрократії. Про це стало відомо з повідомлення Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У спрощеній заяві ветеран війни має зазначити значно меншу кількість інформації. Тому що збір даних здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Окрім самого ветерана, подати спрощену заяву на оплату житлово-комунальних послуг можуть члени його родини.

Це можна зробити:

  •  у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  •  онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду;
  •  поштою – на адресу органу ПФУ.

Покрокова інструкція:

  • Крок 1. Зайдіть на портал Фонду та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  • Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Комунікації з ПФУ оберіть опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу.
  • Крок 3. Ознайомтесь з інформацією у спливаючому вікні та натисніть кнопку Продовжити.
  • Крок 4. У полі, що відкриється, оберіть опцію Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом.
  • Крок 5. Заповніть онлайн-форму, що з’явиться на екрані: зазначте особу, що подає заяву, вкажіть загальну інформацію про пільговика (у т.ч. паспортні та адресні дані), додайте дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо.
  • Крок 6. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції Додати файл, за бажанням та за наявності, додайте скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу.
  • Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натисніть кнопку Сформувати заяву.
  • Крок 7. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку Підписати та відправити в ПФУ.

З результатом розгляду заяви про призначення пільги можна ознайомитись у розділі Мої звернення – Статус звернення.

Нагадаємо, що в Україні ветерани зможуть отримувати щоквартальну допомогу для занять спортом.

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Теги: комуналка пільги ветеран

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