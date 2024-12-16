В Україні ветерани отримуватимуть гроші від держави на спортзали та басейни
Допомога буде щоквартальною
В Україні ветерани зможуть отримувавти щоквартальну допомогу для занять спортом. Про це розповіла заступниця міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції Руслана Величко-Трифонюк під час телемарафону.
Експериментальний проект запускає Міністерство у справах ветеранів.
Так, ветерани зможуть використовувати кошти для відвідування спортивних залів та басейнів.
«Ми внесли зміни до закону України про фізичну культуру і спорт, які вже проходять комітети у Верховній Раді. Також працюємо над експериментальним проєктом, щоб наші хлопці, наші ветерани й ветеранки отримували щоквартальну допомогу, яку можна буде спрямувати на відвідування різноманітних спортивних залів», - розповіла заступниця міністра.
Нагадаємо, військовослужбовці зможуть оформити через «Дію» статус людини з інвалідністю внаслідок війни.
Також у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана. Згодом Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати лише цифрове посвідчення ветерана в «Дії» без наявності паперового.
До слова, Міністерство освіти та науки запустило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів. На ній є курси та повні навчальні програми.
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