Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям

Як наголосив Шмигаль, тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону

За словами очільника уряду, держава не планує підвищувати тарифи на комуналку

В Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, четверта програма «Зимової підтримки» – це незмінні зимові тарифи.

«Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, за два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.