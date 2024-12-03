Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям
Як наголосив Шмигаль, тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону
фото з відкритих джерел

За словами очільника уряду, держава не планує підвищувати тарифи на комуналку

В Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, четверта програма «Зимової підтримки» – це незмінні зимові тарифи.

«Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, за два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.

Читайте також:

Теги: комуналка тарифи уряд Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанія внесла зміни до міграційного законодавства
Шанс на роботу для усіх іноземців: уряд Іспанії схвалив міграційну реформу
21 листопада, 15:26
Щедрий Роберт Габек, Обережний Борис Пісторіус і Рішучий Фрідріх Мерц. Хтось з них замінить канцлера Шольца
Війна і німці. Хто замінить Шольца і чого чекати Україні Союзники
19 листопада, 13:36
Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси
Це показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним – Зеленський про атаку на Одесу
18 листопада, 14:23
Отримати субсидію зможуть ті сім'ї, витрати який на житлово-комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на комуналку: як подати заяву
13 листопада, 05:00
Закон про незаконний обіг деревини вирішили зарубати
Закон про дрова – суперуспішна інформаційно-психологічна операція Авторська стаття
11 листопада, 21:00
Німеччину чекають політичні зміни
Стало відомо, коли можуть відбутись урядові зміни у Німеччині
11 листопада, 10:54
Уряд погодив призначення Івана Рудницького головою Волинської ОВА та Мирослава Білецького – Закарпатської ОВА
Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
8 листопада, 16:22
Логіст вважає, що це станеться неминуче, навіть незважаючи на певний дефіцит українських вагонів, здатних рухатися євроколією
«Укрзалізниця» має змінити тарифну політику на вантажні перевезення, щоб витримати конкуренцію з європейцями – експерт
7 листопада, 11:42
Нові правила, як пояснює Мінсоцполітики, розв’яже низку проблемних питань, з якими зіштовхувалися військовослужбовці, отримуючи волонтерські автомобілі
Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових
4 листопада, 13:25

Економіка

Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям
Тарифи на комунальні послуги: Шмигаль дав обіцянку українцям
Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії з Європи – експерт
Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії з Європи – експерт
Казахстанський тенге впав до рекордного рівня: все через вплив рубля
Казахстанський тенге впав до рекордного рівня: все через вплив рубля
Деяким українцям доведеться повернути «тисячу Зеленського»: Шмигаль розповів деталі
Деяким українцям доведеться повернути «тисячу Зеленського»: Шмигаль розповів деталі
НБУ запустив функцію миттєвих переказів: як це працює
НБУ запустив функцію миттєвих переказів: як це працює
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
33K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
22K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
7834
Південна Корея вводить воєнний стан
7691
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Сьогодні, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Сьогодні, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Сьогодні, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua