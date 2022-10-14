До Дня захисників і захисниць РГК передала ЗСУ допомогу на 10 млн грн

Компанія відправила на фронт пічки-буржуйки, які допоможуть зігріти понад 10 тисяч військовослужбовців

До Дня захисників і захисниць України Регіональна газова компанія доправила на передову 850 пічок-буржуйок, теплий одяг, предмети особистої гігієни та малюнки з привітаннями від дітей та рідних військовослужбовців. Всього в рамках акції «Зігріємо наших» на потреби Збройних Сил України було спрямовано 10 млн грн.

З нагоди Дня захисників і захисниць України РГК і газорозподільні компанії, що працюють під її брендом провели всеукраїнську акцію «Зігріємо наших». Газовики зібрали від військових та волонтерів потреби й вирішили в такий спосіб привітати захисників з сьогоднішнім святом.

«Регіональна газова компанія постійно допомагає нашим захисникам. Загальна сума допомоги Збройним силам України всіх газорозподільних компаній вже досягла 135 млн грн, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – До свята ми встигли виготовити й передати пічки-буржуйки, які допоможуть зігріти понад 10 тисяч військовослужбовців, які зараз стоять на передовій.

Над виготовленням пічок працювало одразу три заводи RGC Production. На виробництво буржуйок витрачено понад 35 тонн металопрокату. Вони вже доставлені до військових частин в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та інших областях. Разом з пічками на запит військових були передані тисячі комплектів теплої білизни, кофт, шапок, рукавичок, дощовиків та спальників. Всі «теплі» вантажі вже надійшли до отримувачів разом з дитячими малюнками та привітаннями.

РГК регулярно допомагає військовим. На початок жовтня загальна сума допомоги сягнула 135 млн грн. Найбільше коштів спрямовано на придбання та ремонт автомобільної техніки для військових. З початку війни було передано понад 210 автомобілів: автобусів, вантажівок, позашляховиків, екскаваторів та ін.

Заводи з виробництва сучасного газового обладнання RGC Production на замовлення військових налагодили випуск десятків тисяч «їжаків», протишинних шипів та іншої продукції. Для 1 500 співробітників газорозподільних компаній, які зараз служать в ЗСУ були придбані бронежилети, захисні плити, розгрузки, форма, одяг та взуття.