Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими

Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні з РФ

Слідом за Данією та Литвою ФРН анонсувала постачання військової форми та іншого спорядження для України. У комплект військової допомоги входять 100 командних наметів з опаленням та комплексний сухий пайок.

Влада Німеччини анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні – цього разу ФРН допоможе українським військовослужбовцям підготуватися до зими. Вартість такої підтримки оцінюється в €11 млн. Про це повідомляє Spiegel.

За даними джерел німецьких журналістів, йдеться про 100 тис. одиниць зимової форми для ЗСУ та 100 командних наметів з опаленням, електрогенераторами, інше обладнання та комплексні сухпайки. Влада Данії та Литви також анонсувала постачання зимової форми для українських військовослужбовців – це близько 25 тис. комплектів.

Раніше повідомлялося, що Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan.

Як відомо, триває 228 день повномасштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

До слова, на Херсонському напрямку українські захисники звільнили 1170 кв.км території.