Головна Світ Політика
search button user button menu button

Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими

Юрій Лящук
glavcom.ua
Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими
Йде мова про 100 тис. одиниць зимової форми
фото з відкритих джерел

Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні з РФ

Слідом за Данією та Литвою ФРН анонсувала постачання військової форми та іншого спорядження для України. У комплект військової допомоги входять 100 командних наметів з опаленням та комплексний сухий пайок.

Влада Німеччини анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні – цього разу ФРН допоможе українським військовослужбовцям підготуватися до зими. Вартість такої підтримки оцінюється в €11 млн. Про це повідомляє Spiegel.

За даними джерел німецьких журналістів, йдеться про 100 тис. одиниць зимової форми для ЗСУ та 100 командних наметів з опаленням, електрогенераторами, інше обладнання та комплексні сухпайки. Влада Данії та Литви також анонсувала постачання зимової форми для українських військовослужбовців – це близько 25 тис. комплектів.

Раніше повідомлялося, що Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan.

Як відомо, триває 228 день повномасштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.  Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

До слова, на Херсонському напрямку українські захисники звільнили 1170 кв.км території.

Читайте також: Євросоюз планує суттєво розширити військову допомогу Україні – ЗМІ
Теги: Україна допомога ЗСУ Німеччина війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми
Глава МАГАТЕ висловив «полегшення» після під'єднання ЗАЕС до української енергосистеми
Представник Білого дому відмовився коментувати вибух на Кримському мосту
Представник Білого дому відмовився коментувати вибух на Кримському мосту
Обговорили ситуацію в Україні: Байден провів розмову з Шольцом
Обговорили ситуацію в Україні: Байден провів розмову з Шольцом
Російський опозиціонер розповів, чому в Кремлі зненавиділи Путіна
Російський опозиціонер розповів, чому в Кремлі зненавиділи Путіна
Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими
Допомога на €11 млн. Німеччина підготує українських воїнів до зими
Вибух на Кримському мосту: Путін звинуватив Україну в «теракті»
Вибух на Кримському мосту: Путін звинуватив Україну в «теракті»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Путін вимагає ескалації війни
96K
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
28K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
16K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
12K
У Путіна лише два варіанти щодо півдня України, але вони програшні – CNN

Новини

П'ять хороших новин 9 жовтня
Сьогодні, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту